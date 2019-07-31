Marita Haritası Battlefield V Oyununa Geldi

Electronic Arts ve EA DICE Battlefield V (ya da duruma göre Battlefield 5) için yeni içerikler eklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz ayın EA Play 2019 etkinliğinde dördüncü Tides of War bölümü de dahil olmak üzere 2019 içerik yol haritasının detayları paylaşılmıştı. Yayınlanan yeni güncelleme ile Marita haritası Battlefield V oyununa eklendi.

Yeni güncelleme 4.2.1 versiyonuyla yayınlandı. İçeriğindeki Marita bizi Yunanistan topraklarına götürecek olan bir diğer harita olacak. Dar sokakları olan kırsal bir kasabada piyade odaklı yoğun savaşların gerçekleşeceği haritada, tanklar ve uçaklar da destek kuvvet olarak kullanılabilecekler.

Reddit sayfası üzerinden paylaşılan diğer detaylara bakacak olursak, Marita'nın oyuna eklenmesi ile özel bir playlist de aktif olacak. Bu playlist’te Conquest modu için bir ve Breakthrough modu için de iki el üzerinden yapılan karşılaşmalar olacak. Bunun dışında Conquest, Breakthrough ve Team Deathmatch modlarının tam rotasyonlarında da Marita bulunacak.

Güncelleme ile ilgili bir diğer önemli detay ise Battlefield V oyununa iki yeni kozmetik içeriğin daha ekleniyor oluşu. Buna göre Norman Kingsley ve Ilse Schattenwolf birimleri Elite sınıfında oyun içinden alınabilir olacaklar. Özel silah olarak Naval Dagger kullanan Norman, düşman bölgelerini keşfetmede oldukça yetenekli ve son derece dayanıklı. Schattenwolf ise her türlü ortama kısa sürede uyum sağlayabilen bir karşı casus. Ayrıca psikolojik savaş konusunda da eğitimliymiş.

Son olarak, aynı paylaşımın içinde 8 Ağustos 2019 tarihinde Domination, Frontline ve Team Deathmatch modları arasında değişecek olan otuz iki oyuncuya kadar destek sunulacak yeni bir Marita playlist de geleceği söyleniyor.