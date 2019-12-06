Mark Ruffalo: 'Hulk'ı Canlandırmak Küçük Düşürücü'

Marvel evreninin en güçlü kahramanlarından birisi olan Hulk, pek çok kişinin sevdiği bir karakter. Bununla birlikte Bruce Banner karakterini canlandıran Mark Ruffalo pek de böyle düşünmüyor gibi gözüküyor.

'Herkes Bana Gülüyordu'

Geçtiğimiz günlerde yaptığı röportaj sırasında canlandırdığı karakterin zorluklarına değinen Ruffalo, bazı dertlerinden yakındı.

"Pek çok kez hareket yakalama teknolojisi ile çalıştım. Bu süreçte benim 'adamlığı bitiren' olarak tanımladığım bir kostümü giymek zorundaydım. Bu dar yapıya sahip tek parçalık kostüm sizi küçük görünmek istediğiniz yerde büyük ve büyük görünmek istediğiniz yerde küçük gösteriyor." diyen Ruffalo, sürecin zorluğuna değindi.

"Çok küçük düşürücü bir durumdu. Setteki oyuncular ben sete girdiğimde gülmeye başlıyordu. Çünkü onlar havalı süper kahraman kostümlerinin içerisindeydi ve ben, beni dama tahtası gibi gösteren bu gülünç kostümü giymek durumundaydım."

Bu konu hakkında Robert Downey Jr'dan destek gördüğünü belirten Ruffalo, "Son filmde yanıma gelip "Senin için çok üzülüyorum." dedi. Ben de "Niye ki?" dedim. "Bütün gün bu kostümün içinde durmanın sana getirdiği zorlukların farkındayım." diye yanıtladı." dedi.