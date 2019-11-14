Mark Wahlberg, Uncharted Filminin Kadrosuna Katıldı

Uncharted filmi ilk gündeme geldiğinde, David O. Russell yönetmenliğindeki hikayede Nathan Drake rolü için Mark Wahlberg seçilmişti. Ancak sonradan, yönetmen üzerine yönetmenin değiştirildiği karanlık bir döneme girilmişti. Bir nevi Development Hell olarak tanımlayabileceğimiz bir dönemdi. Ne var ki, şans ünlü oyuncunun yüzüne bir daha güldü. Mark Wahlberg, Uncharted filminin kadrosuna tekrardan katıldı.

Son olarak Travis Knight'ta karar kılınmasından sonra Uncharted filmi ile ilgili müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Variety sitesinin aktardığı bilgiye göre, Mark Wahlberg ile Victor "Sully" Sullivan rolü için anlaşmaya varılmış. Sully bildiğiniz gibi serinin kilit karakterlerinden bir tanesiydi. Hazine avcısı, iş adamı ve aynı zamanda da Nathan Drake için de bir akıl hocası pozisyonundaydı. Nate ile Sully ikilisinin Uncharted 3: Drake's Deception oyunundaki tanışmaları üzerine bir konunun işleneceği filmde de benzer bir pozisyonda bulunacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Asad Qizilbash ve Carter Swan yönetimindeki PlayStation Productions ile Sony Pictures ortaklığında vizyona girecek olan film, Atlas Entertainment şirketinden Charles Roven ve Alex Gartner ve Arad Productions şirketinden de Avi Arad ve Ari Arad tarafından üretiliyor. Senaryo ise Rafe Judkins, Art Marcum ve Matt Holloway üçlüsüne emanet.

Eğer bir aksilik yaşanmaz ise Uncharted filmi 18 Aralık 2020 tarihinde vizyona girecek.