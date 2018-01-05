Mark Zuckerberg 2018 Hedefini Açıkladı

Her yeni yılın ilk döneminde kendine kişisel bir hedef koyan ve o hedefini yıl içerisinde yapmaya çalışan Mark Zuckerberg, sekiz yıllık geleneğini değiştirmedi ve bu yıl da kendine bir hedef belirledi. 2018'de daha iyi bir Facebook için çalışacağını dile getiren Zuckerberg, daha önceki hedefleri doğrultusunda ABD eyatlerini tek tek gezmiş hatta Mandarince bile öğrenmişti.

Geçtiğimiz yılın Facebook adına bir hayli zor olduğunu söylersek yanlış olmayacaktır. ABD başkanlık seçimi döneminde Rusya merkezli şirketlerden reklam alan Facebook'un seçimlere büyük bir etkisi bulunduğu dile getirilmişti. Bu reklamların 10 milyondan fazla kişiye ulaştığını dile getiren Facebook, ayrıca pek çok psikoloğun da hedefindeki platform olmuştu. Ayrıca Facebook, kişilerin ruh sağlığını olumsuz yönde etkilediğini doğrularken canlı yayınlardaki sorunlar ABDli şirketin başına iş açmıştı.

Ancak tüm bunlara rağmen Facebook CEO'su Mark Zuckerberg bu yılın Facebook adına daha iyi olacağını vurguladı ve "2018 yılı için kişisel hedefim: Facebook'taki önemli meseleleri düzeltmeye odaklanmak" dedi. Ayrıca Zuckerberg sözlerine şu şekilde devam etti: “Dünya bölünmüş ve kaygılı hissediyor, ister topluluğumuzu istismar ve nefretten korumak olsun, ister Birleşmiş Milletler’in müdahalesine karşı savunmak ya da Facebook’ta harcanan zamanın iyi geçirilmesinden emin olmak konusunda Facebook’un yapacağı çok iş var. Tüm hataları ya da istismarı önleyemeyeceğiz. Ancak şu anda politikalarımızı zorla uygulamak ve araçlarımızın kötüye kullanılmasını önlemek adına çok fazla hata yapıyoruz. Bu yıl başarılı olursak, 2018 yılını daha iyi bir gidişatta bitireceğiz.”

Kısacası yeni yıl içerisinde Facebook'ta köklü değişikliğe gidecek olan Zuckerberg, Facebook kullanıcılarının güvenini tekrardan kazanabilecek mi, yıl sonunda göreceğiz.