Mark Zuckerberg ABD Kongresi’nde Libra’yı Savundu

Sosyal medya devi Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg, geçtiğimiz günlerde ABD Kongresi’ne katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Facebook’un kripto para projesi Libra hakkında konuşan Zuckerberg, kongre üyelerini Libra konusunda ikna etmeye çalıştı.
Kongre üyeleri, Facebook'un planladığı ödeme sisteminin, suç örgütleri ve teröristler tarafından kötü amaçlarla kullanılabileceğine vurgu yaparken, Zuckerberg de 5 saat süren konuşmasında Facebook’un dijital para projesi Libra’nın güvenli olduğunu savundu.
Kongre ayrıca, Zuckerberg’i seçimlere müdahale etmek, ifade özgürlüğünü kısıtlamak ve kullanıcıların güvenini kötüye kullanmakla suçlandı. Zuckerberg ise iddiaları reddederek, Washington yönetiminden onay almadan harekete geçilmesi durumunda 28 kurucu üyesi bulunan Libra Birliği’nden çekileceğini belirtti.
ABD Kongresi’nden önce de önde gelen 8 finans kuruluşu, Libra projesinden çekildiklerini duyurmuştu.
Facebook CEO’su Zuckerberg, ABD Kongresi’nin karşısına geçtiğimiz yıl da Facebook'taki kişisel verilerin sızdırılması skandalı nedeniyle çıkmıştı.