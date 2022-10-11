Mark Zuckerberg Bugün Yeni VR Başlığını Tanıtacak

Şirketi Facebook'u bir yıl önce Meta olarak yeniden markalaştırarak metaevreni inşa etme amacı güden Mark Zuckerberg için şimdi gelecek adına önemli bir dönüm noktasının vakti geldi.

Meta'nın bugün ilerleyen saatlerde düzenleyeceği yıllık Connect konferansında CEO Mark Zuckerberg, tüm yıl boyunca röportajlarda ve sosyal medya paylaşımlarında bahsettiği üst düzey VR başlığı "Cambria Projesi"ni açıklayacak. Cihazın, sanallığı ve fizikselliği harmanlayan teknoloji olan karma gerçekliği ekleyerek yalnızca VR deneyimine odaklanmaması bekleniyor. Yüz ve göz takibi aynı zamanda daha gerçekçi avatarlara ve daha yüksek kalitede grafiklere olanak sağlayacak.

Mark Zuckerberg Bütün Yatırımını Metaevren'e Harcadı

Zuckerberg uzun zamandır sanal gerçeklik üzerinde bilgilendirme çalışmaları gerçekleştiriyor ve vaatlerini sunuyordu ancak bu yıl, muhtemelen her zamankinden daha fazla kanıtlaması gerekiyor. Yatırımcılar onun metaevrene harcadığı paranın değip değmeyeceğini merak ediyorlar. Sosyal medyadaki ana işi daha önce hiç olmadığı kadar baskı altında ve geçtiğimiz dönemde yılın geri kalanı için işe alımları dondurmuştu.

Bugün Connect sırasında, tüm gözler Cambria veya resmî olarak adlandırıldığı söylenen Quest Pro'nun VR pazarını genişletmek için yeterli olup olmayacağı üzerinde olacak. Meta, amiral gemisi metaevren uygulaması Horizon Worlds'ün yazılım hatalarıyla dolu olduğunu ve kendi çalışanları tarafından bile yeterince kullanılmadığını biliyor, bu nedenle bu platformdaki herhangi bir gelişme dikkate değer olacak.

Meta Connect bu yıl sanal ortamda düzenleniyor ve herkesin izlemesi için çevrimiçi olarak yayınlanacak. Quest 2'niz varsa, Horizon Worlds'ü kullanarak VR'de de izleyebilirsiniz. Etkinlik Türkiye saati ile 20:00'de başlayacak. Etkinliği buradan canlı seyredebilirsiniz.