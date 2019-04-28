Mark Zuckerberg, Eşinin Daha İyi Uyuması için 'Işıklı Kutu' Yaptı

Facebook'un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, yeni girişimi ile gündemde! Zuckerberg sürekli çocuklarla ilgilenen eşinin daha iyi bir uyku uyuması için ışıklı kutu üretti.

Bu ışıklı kutu sayesinde Mark'ın eşi Priscilla saate bakmak için telefonunu kontrol etmek zorunda kalmayacak. Kutu her sabah saat 6'dan 7'ye kadar yumuşak bir ışık yaymakta. Küçük çocuklarla beraber yatan Priscilla, saatin kaç olduğunu öğrenmek için bu kutuya bakacak. Çocukların uyanmaması için alarm kurmayan Priscilla kutudan çıkan ışık sayesinde sabahları çok rahat bir şekilde uyanacak.

Koca yürekli Mark, bu girişimini çok yakında herkesin kullanması için satışa çıkaracak. Mark Zuckerberg yeni girişimini Facebook ve Instagram hesabı üzerinden bir açıklama ile duyurdu. Mark paylaştığı resmin altına şu sözleri yazdı;

"Anne olmak çok zor ve çocuklarımız olduğu için Priscilla geceleri uyumakta zorlanıyor. Priscilla çocukların yanında uyanıp uyanamayacağını görmek için telefonundaki saatini kontrol ediyor. Bu yüzden ona "uyku kutusu" dediğim şeyi yapmaya çalıştım. Bu kutu komidinin üzerinde duruyor ve sabah saat 6 ile 7 arasında çok hafif bir ışık yayıyor. Kutudan ışık gelmiyorsa Priscilla'yı uyandırmaz ve bu kutu zamanı göstermediği için, eşim gecenin ortasında uyansa dahi bile saatin kaç olduğu konusunda endişelenmeden uyumaya devam eder. Bir mühendis olarak, ortağımın daha iyi uyumasına yardımcı olacak bir cihaz geliştirmek ona sevgi ve şükranlarımı ifade etmeyi düşünmenin en iyi yollarından biri."

Sizler Mark'ın geliştirdiği bu kutu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu kutu kaç dolardan satılır? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın