Mark Zuckerberg Gazetelere Özür İlanı Verdi

Geçtiğimiz hafta içi tüm dünyanın gündeminde olan Facebook, yavaş yavaş hatasını kabul etmeye başladı. İngiltere'nin popüler üç gazetesine tam sayfa özür ilanı veren Zuckerberg, “Bilgilerinizi korumak bizim sorumluluğumuzdur." başlığını kullandı.

2016 yılındaki ABD Başkanlık seçimlerinde Trump'ın organizasyon şirketine 50 milyon kullanıcısının verilerini sattığı ortaya çıkan Zuckerberg, bu süreçte bir hayli zarara girdi. Facebook'u Sil kampanyasının başlamasıyla birlikte bir hafta içerisinde Facebeook 60 milyar dolar değer kaybederken, CEO Zuckerberg ise 5 milyar dolardan fazla kaybetti. Ayrıca uzun dönemdir yıldızları barışmayan Elon Musk da Tesla Motors ve SpaceX'in hesaplarını kapattı. 2.6 milyondan fazla takipçiye sahip olan bu hesaplar, şirketi büyük zarara uğrattı.

Konu hakkında daha fazla sessiz kalamayan, hafta içerisinde üzgün olduğunu ve hata yaptığını kabul eden Zuckerberg, kendisini affettirebilmek adına İngiltere merkezli Observer, Guardian ve Mail on Sunday'e tam sayfa ilan verdi. İlanda genel olarak hatalı olduğunu ve bundan sonraki süreçte veri güvenliğini üst seviyede tutacağına söz veren CEO, “Facebook'a inandığınız için teşekkür ederim. Sizin için daha iyisini yapmaya söz veriyorum” sözlerini kullandı.

Henüz konu hakkında kullanıcıların ne gibi tepki göstereceğini bilemiyoruz fakat büyük bir ihtimal ile pek çok kişi Zuckerberg'i affetmeyecektir. Çünkü her türlü bilgisini sosyal medyada paylaşan kullanıcılar, artık büyük bir tehlikede olduklarını düşünüyorlar. Ayrıca Mark Zuckerberg'in gazetede paylaştığı özür ilanı şu şekilde:

"Bir üniversite araştırmacısı tarafından hazırlanan ve milyonlarca insanın Facebook bilgilerinin çalınmasına neden olan uygulamayı duymuşsunuzdur. Bu bir güven ihlaliydi ve bununla ilgili daha fazla bir şey yapamadığım için üzgünüm. Böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için önlemler alıyoruz. Nihayetinde, hangi uygulamalara ve bilgilerinize erişim izni verdiğinizi size hatırlatacağız, böylece artık erişim izni vermek istemediklerinizi kapatabileceksiniz.

Bize inandığınız için teşekkür ederiz. Sizin için daha iyisini yapacağımıza söz veriyorum."