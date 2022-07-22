Mark Zuckerberg'ün Hayatı Belgesel Olacak

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg gerçekten ilham verici bir hayat hikayesine sahip. Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından birini üniversitedeyken kuracak kadar zekaya sahip olan Zuckerberg'ün hayatı daha önce The Social Network adlı filme konu olmuştu. Bu sefer de Birleşik Krallık merkezli medya kuruluşu BBC, Mark Zuckerberg'ün hayatını konu edinen bir belgesel çekmeye hazırlanıyor.

Teknoloji dehası üniversite döneminden Facebook'un dünya çapında büyümesine kadar inişli ve çıkışlı bir hayata sahip oldu. Özellikle ünlü yönetmen David Fincher imzalı The Social Network filminde Zuckerberg'ün hayatı siyah ve beyazın iyi bir karışımı olarak ele alınmıştı.

BBC, Facebook'un Kuruluşundaki Fikir Hırsızlığı İddialarına Nokta Koymak İstiyor!

Mark Zuckerberg'ün hayatının dönüm noktalarından ve The Social Network filminin kurgusal kemiği olan Zuckerberg-Winklevoss davası hakkındaki detaylar hala ortaya çıkmadı. Ünlü milyarderle Harvard'ta beraber okuyan Winklevoss kardeşlerin iddiasına göre Mark Zuckerberg Facebook fikrini onlardan çaldı. Sosyal medya platformunun büyümesinden sonra Mark Zuckerberg'e dava açan Winklevoss kardeşler, 2011 yılında sonuçlanan ve detayları bilinmeyen bir karşılıklı anlaşma sonucu 65 milyon dolar tazminat aldı. Zuckerberg hala fikir hırsızlığı iddialarını yalanlamaya devam ediyor. BBC bu davanın detaylarına inmek istiyor.

Teknoloji milyarderinin hayatındaki bir diğer önemli nokta ise Facebook'un kurucu ortaklarından Eduardo Saverin ile yaşadıkları anlaşmazlık olarak biliniyor. Sosyal medya platformunun kuruluşunda finansal destek sağlayan Eduardo Saverin, şirket hisselerinin %30'una sahipti. 2012 yılında hisseleri %2'ye kadar düştü. The Social Network filmine de konu olan bu olayda iddiaya göre Mark Zuckerberg, yakın arkadaşı Eduardo Saverin'i hukuksal hilelere başvurarak kandırdı ve hisselerini satmaya zorladı. Karşılıklı olarak açılan davalar 2009 yılında yine detayları gizli bir anlaşmayla son buldu.

BBC'nin belgeselde son yıllarda gündeme gelen Cambridge Analytica skandalına yer verip verilmeyeceği bilinmiyor. Mindhouse yapım şirketi tarafından üstlenilen belgeselin Kreatif Direktör koltuğunda Nancy Strang oturacak.