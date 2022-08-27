Mark Zuckerberg İtiraf Etti: "Hunter Biden Haberini Sansürledik"

Gün geçmiyor ki Mark Zuckerberg politik olaylarla gündeme gelmesin. Son yıllarda garip işlere imza atan Mark Zuckerberg, bu sefer de 2020 ABD seçimleri öncesinde medyada yayılan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden ile alakalı bir haberi sosyal medyalarında sansürlediğini açıkladı.

İlk olarak New York Post tarafından ortaya atılan haberde Joe Biden ile Ukrayna arasındaki bir enerji anlaşmasının yer aldığı bir mail paylaşılmıştı. Hunter Biden ise hem mailleri yürüten hem de anlaşmaya aracılık eden kişiydi. Joe Biden'ın oğlunun laptopunu tamire vermesiyle bu bilgiye ulaştıklarını iddia eden New York Post, seçimlere az bir süre kala büyük bir haber yakaladıklarını düşündü. Ancak Meta'nın sahibi olduğu sosyal medyalar, Hunter Biden ile alakalı haberlere "spekülasyon" etiketini koyarak sansür getirdi.

Mark Zuckerberg: "FBI'dan Birkaç Kişi Rus Propagandasına Karşı Algoritmanızı Alarm Durumuna Geçirin Dedi"

Hunter Biden hakkındaki haberlerin algoritmaları tarafından otomatik olarak "spekülasyon" etiketiyle işaretlendiğini ve sansüre uğradığını açıklayan Mark Zuckerberg, bunun asıl sebebinin haberin tek bir kaynaktan geliyor olmasından ötürü olduğunu belirtti. Tamamen otomatik olarak gerçekleşen bu olaydan dolayı pişman olduğunu söyleyen milyarder, konuyla alakalı ilginç bir bilgi de paylaştı.

Mark Zuckerberg'ün aktardığına göre 2020 seçimlerinden kısa bir süre önce FBI'dan bir grup ekip Facebook ile iletişime geçerek 2016 seçimlerinde yaşanan Rus propagandasına benzer bir şekilde yalan haber dalgasının yaklaştığını, en kısa sürede algoritmalarını yalan haberlere karşı en yüksek güvenlik düzeyine çekmeleri gerektiğini tavsiye etti. O dönem gelen bu öneriye cevap verdiği düşünülen Facebook'un Hunter Biden hakkındaki haberleri sansürlemesinin arkasında algoritmanın alarm durumuna geçirilmiş olması yatıyor olabilir.

Hala sızdırılan mailler ile ilgili büyük kuşkular bulunsa da Mark Zuckerberg'ten gelen bu cesur itiraf, Amerikan kamuoyunu karıştırdı. Mark Zuckerberg ise aktardıklarının dışında haberle ilgili "çok fazla politik" olması sebebiyle daha fazla detaya girmek istemediğini belirtti. Medyada büyük yankı bulan haber sonrasında ise Meta'dan Mark Zuckerberg'ün yaptığı açıklamaların hiçbirinin yeni bir bilgi olmadığını, halihazırda FBI'dan gelen tavsiyelere 2020 yılında uyduklarının bilindiğine dair bir bilgi paylaşıldı.