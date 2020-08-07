Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in Net Serveti Dudak Uçuklatıyor!

Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan sosyal medya platformu Facebook'un CEO'sunun net serveti dudak uçuklatıyor. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in net serveti ilk kez 100 milyar doları aştı. Facebook CEO'sunun net serveti ile ilgili detaylar haberimizde.

Mark Zuckerberg'in Net Serveti İlk Kez 100 Milyar Doları Aştı

Bloomberg raporuna göre, Facebook CEO Zuckerberg'in net serveti ilk kez 100 milyar doları aştı. Daha önce yayımlanan raporlara göre Amazon CEO'su Jeff Bezos ve Mictosoft'un kurucu ortağı Bill Gates 100 milyar doları aşmıştı. Bloomberg tarafından yayımlanan rapora göre bu iki ismin arasına Mark Zuckerberg de katıldı.

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde insanlar daha fazla evde vakit geçirmeye başladı. Vakitlerinin büyük bir kısmını evde geçiren insanlar, sosyal medya platformları, dijital yayın platformları gibi platformlara daha fazla zaman harcıyor. Facebook'ta %13 hisseye sahip olan Facebook CEO'su Zuckerberg ve çevrim içi şirketlerin yöneticileri bu süreçte hisselerde artış yaşadı.

Dün itibarıyla dünya genelinde kullanıma sunulan Instagram'ın Reels özelliği ile birlikte Zuckerberg'in servetinde ciddi artış yaşandı. TikTok'un rakibi olarak konumlanan Reels, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Reels üzerinden 15 saniyelik kısa videolar oluşturulabiliyor ve oluşturulan videolar üzerinde artırılmış gerçeklik, müzik ekleme gibi düzenlemeler yapılabiliyor.

Zuckerberg'in net serveti ilk kez 100 milyar doları aştı ancak Facebook, gizlilik sorunları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Facebook'un izinsiz yüz tarama teknolojisini kullanması nedeni ile ilgili geçtiğimiz haftalarda sosyal medya platformuna bir ceza verilmişti. Kullanıcılardan izinsiz yüz taraması yaptığını kabul eden Facebook, 650 milyon dolarlık ceza almıştı.