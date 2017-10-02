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Mark Zuckerberg Kullanıcılardan Özür Diledi

Mark Zuckerberg Kullanıcılardan Özür Diledi
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Gökhan Abay
Gökhan Abay Sosyal Medya

Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, geçtiğimiz gün yaptığı bir Facebook yayınında çalışmalarının bölünmesi nedeniyle kullanıcılardan özür diledi. Son dönemde yaşananlara atıfta bulunan Zuckerberg, en iyi hizmeti verebilmek için çalışmalarına odaklanacaklarını söyledi.

Yahudiler için yılın en kutsal ve dini ağırlağa sahip gün olan Yom Kippur'da yaptığı yayında Zuckerberg, "Çalışmalarımızı bir araya getirmek yerine insanları bölmek adına kullandığım yollar için af diliyorum. Daha iyi şeyler yapmak için çalışacağım" dedi.

Bilindiği üzere Facebook ve diğer teknoloji şirketleri son zamanlarda ABD Başkanlık Seçimleri'nde Rus müdahalesi olup olmadığını araştırıyor. Konuyla ilgili incelemelerde bulunan şirketler, bölücü sosyal ve politik reklamlara ilişkin 100 bin dolarlık bir bütçe harcandığını tespit etmişlerdi.

Dünyanın en büyük sosyal ağı olma özelliğini taşıyan Facebok, seçim manipülasyonları, göçmenler, ırkçılık ve eşcinsel haklarına saldırı olmak üzere pek çok konuda 3 bin reklamın yapıldığını ve 470 güvenilir olmayan hesabın kullanıldığını açıklamıştı. Görünen o ki son zamanlarda yaşanan bu gelişmeler Zuckerberg'in epey canını sıkmış.

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ETİKETLER: facebook mark zuckerberg

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