Mark Zuckerberg Gelen Eleştirilerden Sonra Metaverse Avatarını Güncelledi

Facebook'un isim değişikliğinin üzerinden bir yıl geçti. Artık Meta olarak tanıdığımız bu şirket, büyük bir potansiyel gördükleri metaverse sektörüne yatırımlarını hızlandırıyor. Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, eline geçen her fırsatta yeni kurdukları metaverse hakkında paylaşımlar yapıyor.

Yine benzer bir paylaşımda Horizon Worlds için tasarlanan kendi metaverse avatarını paylaşan Mark Zuckerberg, arka planda yer alan detaysızlık ve avatar yüzünün kartondan gibi görünmesi sebebiyle sosyal medyada alay konusu olmuştu.

İşte Mark Zuckerberg'ün Yeni Avatarı

Yapılan paylaşımlardan sonra çoğu kişi 10 milyon dolarlık metaverse yatırımlarının boşa gittiğini düşündü. Fakat kullanıcıların seslerine kulak veren Mark Zuckerberg, metaverse avatarını güncelledi. Yeni yayınlanan görselde artan doku kalitesi ve gerçekçi tasarım dikkat çekti.

Horizon Worlds hakkında kullanıcılardan gelen ağır eleştiriler sonunda karşılığını buldu. Yeni metaverse sisteminin geleceği hakkında bazı bilgiler de ortaya çıktı. Buna göre Horizon Worlds'ün grafik motoru baştan sona değiştirilerek kullanıcılara çok daha kaliteli bir görüntü sunulacak. Ayrıca ünlü teknoloji milyarderi önümüzdeki beş yıl içinde metaverse projeleri için büyük bir para aktaracaklarını belirtti.

Ne yazık ki Meta için gerçek hayat sanal evrenlerde olduğu gibi güzel bir şekilde devam etmiyor. Öyle ki dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden biri olmasına rağmen Meta, geçtiğimiz aylarda işe alımları durdurarak kemer sıkma politikasına geçmişti. Meta her geçen gün hisse değeri kaybederken ve Facebook'un kullanıcı sayısı düşüşü devam ederken böylesine büyük bütçeli bir projeye girmenin kötü sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor. Diğer bir yandan CEO Mark Zuckerberg, metaverse projesinin büyük bir potansiyel taşıdığını düşünüyor.