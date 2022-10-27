Mark Zuckerberg Metaverse Konusunda Geri Adım Atmıyor

Son yıllarda dilimize pelesenk olan kelimelerden biri olan metaverse, ünlü teknoloji milyarderi Mark Zuckerberg için çok şey ifade ediyor. Facebook, Whatsapp ve Instagram gibi önemli platformların ana şirketi olan Meta, önümüzdeki 10 yıllık süreç içerisinde metaverse ve Web 3.0 gibi kavramlara yöneleceğinin sinyallerini çok net bir şekilde vermişti. Ancak şimdilik bu projeler kârdan çok zarar getiriyor.

Mark Zuckerberg, Horizon Worlds adlı metaverse projesinin başarısızlığı ve şirketin her geçen çeyrekte daha fazla değer kaybetmesi sebebiyle eleştiri oklarına hedef olmuştu. Tüm bu kötü gidişata rağmen Meta'nın gelecek planlarının arkasında duran ünlü milyarder, yatırımcılar konferansında bazı açıklamalarda bulundu.

Mark Zuckerberg: "10 Yıl Sonra Herkes Yaptığımızı Konuşacak"

Geçtiğimiz yıllarda ismini Meta olarak değiştiren firma, önümüzdeki 10 yıllık süreçte nasıl bir yönelim izleyeceği hakkında önemli ipuçları sunmuştu. Buna göre hem yazılım hem de donanım açısından metaverse kavramını içselleştiren firma, Horizon Worlds ve Meta Quest gibi projelerle öne çıkıyor. Öte yandan bu projelerinin yeterli ilgiyi görememesi, hem yatırımcılar hem de teknoloji camiasından büyük tepki topluyor.

Meta'nın metaverse ve benzeri projelerinin üstünde Reality Labs adlı alt kuruluşu ilgileniyor. Son çeyrekte 3,7 milyar dolar kaybeden Reality Labs'ın bu yılki toplam zararı 9,4 milyar dolara ulaşmış durumda. 2023 yılında ise çok daha büyük bir zarar öngörülüyor.

Yaşanan bu finansal kriz hakkında yatırımcıları rahatlatmak adına demeçler veren Mark Zuckerberg, "Birçok insanın bu yatırıma katılmayacağını anlıyorum. Ancak metaverse çok önemli bir şey haline gelecek. Bundan 10 yıl sonra, insanlar geriye bakacak ve yaptığımız şeylerin ne kadar önemli olduğunu konuşacak." dedi.