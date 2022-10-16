Mark Zuckerberg'ün Metaverse Projesi Patladı Mı?

Facebook'un geçtiğimiz yıl adını Meta olarak değiştirmesinin ardından şirketin gelecek planları da kesinleşti. Buna göre metaverse gibi kavramlara odaklanan firma, karma gerçeklik gözlüğünden sanal dünyalara kadar pek çok yeni projeye atıldı. Ancak yeni ortaya çıkan raporlara göre şimdilik bu planlar firmaya geri dönüş sağlamıyor.

The Wall Street Journal'da yayınlanan Meta çalışan raporlarına göre firmanın metaverse projesi Horizon Worlds resmen bomboş bir dünya. Meta'nın istediği kullanıcı sayısına ulaşmanın yakınında bile olmadığını belirten raporlara göre ziyaretçilerin çoğu ilk aydan sonra Horizon Worlds'e geri dönmüyor.

Metaverse Balon Mu?

2022 yılının en çok konuşulan kelimelerinden biri metaverse olmuştu. Genellikle bilim kurgu eserlerinden aşina olduğumuz bu kavram, sanal dünyaları ifade ediyor. Bu yolda kendi platformunu kurmak isteyen Meta, ilk adımlarını 2021 yılında çıkardıkları Horizon Worlds ile atmıştı. Başlangıçta bu proje büyük sükse yaratsa da zamanla unutuldu.

Horizon Worlds, Zoom gibi toplantı araçlarının dahi yerini alabilecek ve fiziksel dünyayı tamamıyla yansıtabilen bir proje olarak sunulmuştu. Daha fazla sosyallik vadeden projede istenen kullanıcı sayılarına bir türlü ulaşılamıyor. Aylık olarak 500.000 aktif kullanıcı hedefleyen Meta, daha sonrasında bu hedefi 280.000 kullanıcıya düşürdü. Belgelere göre revizeye rağmen kullanıcı sayısının 200.000'den daha az olduğu ortaya çıktı.

Mark Zuckerberg: "En Az 10 Yıllık Bir Proje"

Raporda yer alan bir diğer bilgiye göre ise kullanıcılar tarafından oluşturulan dünyaların yalnızca %9'u 50'den daha fazla kullanıcı tarafından ziyaret edildi. Horizon Worlds kullanıcılarının birçoğu avatarlarını veya yarattıkları dünyaları gösterebilecekleri kullanıcıları bulamamaktan şikayet ediyor. Çoğu kişi tarafından devasa boşluğa sahip bir dünya olarak tanımlanan Horizon Worlds, şimdilik büyük sorunlar içeren bir proje olarak karşımıza çıkıyor.

Geçmişte metaverse hakkında en az 10 yıl boyunca Meta'ya getirisi olmayacak bir proje şeklinde bahseden Mark Zuckerberg'ün kötü gidişata karşı sanal dünyayı savunmaya devam edip etmeyeceği ise hala bilinmiyor.