Mark Zuckerberg, Threads’in Kullanıcıların İlgisini Kaybettiğini Kabullendi!

Twitter'a (yeni adıyla X) rakip olarak piyasaya sürülen Threads, çıktığı ilk gün inanılmaz bir takipçi sayısına ulaştı. O hafta içerisinde 100 milyondan fazla kullanıcı Threads'e üye oldu. İnsanlar Twitter'ın aldığı yeni kararlara tepki olarak Threads üzerinden fikirlerini paylaştı, etkileşimde bulundu.

Sosyal medya ortamında yeni bir heyecan oluşturan platform, kullanıcılar tarafından hem iyi hem de kötü yönleriyle eleştirildi. Instagram ile senkronize edilerek kullanılmasının etkisiyle de büyümeye devam etti.

Zuckerberg, Platformu Kaderine Terk Etmeyecek!

Aradan zaman geçtikçe kullanıcılar uygulamaya karşı olan ilgisini kaybetmeye başladı. Threads hesabını silmek isteyen kullanıcılar bile oldu ancak şartlara göre Instagram hesaplarını da silmek zorunda kalacakları için bundan vazgeçtiler.

Bu durum Threads'in büyümesini yavaşlattı ve hatta daha sonra bazı kullanıcılar tarafından hiç kullanılmamasına sebep oldu. Yaşanan bu kan kaybı, Threads çalışanları ve özellikle de Mark Zuckerberg tarafından görmezden gelindi.

Bu göz yumma süreci çok uzun sürmedi ve Mark Zuckerberg bu konuda bir açıklama yaptı.

Meta'nın kurucusu olan Zuckerberg, uygulamanın kullanımındaki düşüş hakkında şunları söyledi: “Bir platforma 100 milyondan fazla insan kaydolmuşsa, ideal olarak hepsinin ya da en azından yarısının platformda kalması harika olurdu. Ancak biz henüz o noktada değiliz.”

Uygulamaya yeni özellikler eklendikçe kullanıcıları elde tutma oranının artmasını beklediğini dile getirdi. Ünlü girişimci yaşanan bu kullanıcı düşüşünü kabul etmiş olsa da medyaya bu durumun normal olduğunu aksettirmeye çalıştığı da görülüyor.

Platform için büyük oranda yatırım yapıldı ve haliyle şirket, uygulamayı kaderine terk etmek istemiyor. Threads'in daha aktif kullanılmasını sağlamak için birtakım çalışmalar yürütüleceğinin ve eklemeler yapılacağının sinyali verildi.

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