Mark Zuckerberg WhatsApp Rakibi Uygulama Kullanıyormuş!

Mark Zuckerberg'ün WhatsApp Messenger rakibi bir uygulama kullandığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan Facebook sızıntısında Zuckerberg'ün de telefon numarası dahil birçok bilgisi gün yüzüne çıkmıştı. Peki, Mark Zuckerberg hangi anlık mesajlaşma uygulamasını kullanıyor?

Mark Zuckerberg WhatsApp Alternatifi Signal Kullanıyor

Geçtiğimiz günlerde dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Facebook'un skandallarına bir yenisi daha eklenmişti. Bilgisayar korsanlığı forumundaki bir kullanıcı, 533 milyon kullanıcının kişisel verilerini çevrim içi olarak yayımlamıştı. Sızdırılan veriler arasında telefon numarası, isim soyisim, konum, e-posta adresi ve biyografik bilgiler yer alıyordu.

Aktarılan bilgilere göre veri sızıntısı olayından 106 ülkeden 533 milyon kullanıcı etkilenmişti. Türkiye'den 19 milyon 638 bin 821 kullanıcının telefon numarası, isim soyisim, konum ve e-posta adresi gibi bilgileri internete düşmüştü. Amerika Birleşik Devletleri'nden 32 milyon 315 bin 282 kullanıcı etkilenirken Birleşik Krallık'tan 11 milyon, Hindistan'dan ise 6 milyon kullanıcı etkilenmişti.

Verileri sızdırılan kullanıcılar arasında Mark Zuckerberg de yer alıyordu. Zuckerberg'ün telefon numarası dahil birçok verisi internet üzerinden yayımlanmıştı. Siber güvenlik uzmanı Dave Walker, Facebook kurucusunun hangi anlık mesajlaşma platformunu kullandığını tespit etmek için kollarını sıvadı.

Walker, Zuckerberg'ün Signal isimli anlık mesajlaşma uygulamasını kullandığını ortaya çıkardı. Siber güvelik uzmanı, bunun üzerine Twitter hesabı üzerinden bir ekran görüntüsü yayımladı. Walker'ın paylaştığı görselde Facebook kurucusunun Signal hesabı yer alıyor. Mark'ın Signal'i aktif olarak kullanıp kullanmadığı ise bilinmiyor.

Dave Walker, Mark'ın Signal hesabını 5 Nisan tarihinde kapattığını açıkladı. Zuckerberg, popüler mesajlaşma uygulamasını kullandığı ortaya çıkmasının ardından hesabını kapatmış olabilir fakat bir ihtimal daha mevcut. Son zamanların en çok konuşulan ismi Zuckerberg, telefon numarası ortaya çıktığı için yeni bir numaraya geçiş yapmış olabilir.

Zuckerberg, bildiğiniz üzere 2014 yılında milyarlarca dolar ödeyerek WhatsApp Messenger'ı satın almıştı. Mark'ın kendi uygulamasının yanı sıra Signal'i de kullanması olması oldukça enteresan. Whatsapp Messenger, geçtiğimiz aylarda duyurulan gizlilik sözleşmesi güncellemesi nedeniyle en çok konuşulan uygulamalardan bir tanesi olmuştu.

Facebook gibi sosyal medya platformlarındaki veri sızıntılarından hesabınızın etkilenip etkilenmediğini öğrenmek için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayabilir ve yazıda yer alan adımları uygulayabilirsiniz.