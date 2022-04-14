Mark Zuckerberg'in iPhone'u Alt Etme Planı: Artırılmış Gerçeklik Gözlükleri

Mark Zuckerberg'in mobil platformlarda Apple'ın iPhone'unun başarısından nefret ettiği bir sır değil. Facebook CEO'sunun (artık Meta olarak adlandırılıyor) artırılmış gerçeklik (AR) gözlüklerinin yardımıyla iPhone'a öldürücü bir darbe vurmak istediğini zaten biliyoruz. AR gözlüklerinin çalışması için bir iPhone veya Android telefonla eşleştirilmesi gerekmiyor. Zuckerberg, birkaç yıl önce bu teknolojiden bahsetmişti ancak yeni bir rapor, iddialı Meta AR gözlükleri hakkında daha fazla ayrıntı sağlıyor.

The Verge'in edindiği bilgilere göre Zuckerberg'in Meta AR gözlüklerinden beklentileri yüksek. Eski bir çalışan "Zuck'ın egosu [gözlüklerle] iç içe geçmiş durumda. Gözlüklerin iPhone'a karşı önemli bir hamle olmasını istiyor." dedi.

Bu noktada sorun şu ki Meta, iPhone'u alt edebilecek türden AR gözlükleri geliştiren tek şirket değil. Apple da bu tür cihazlar üzerinde çalışıyor. iPhone üreticisi, 2022'nin sonlarında veya gelecek yılın başlarında karma gerçeklik gözlüklerini tanıtacak ancak Apple'ın normal gözlük gibi görünen zarif AR gözlükleri de beklediği gibi çıkmadığı takdirde bir iPhone "katili" olabilir.

Meta İlk AR Gözlüğünü Ne Zaman Piyasaya Sürecek?

Meta'nın, 2024'te piyasaya sürülecek ilk modelle birlikte birkaç nesil AR gözlüğü piyasaya sürmek istediği bildiriliyor. Şu anda ürüne Project Nazare adı verilmiş durumda. Bu ürünü, her şey plana göre giderse 2026 ve 2028'de çıkacak ikinci ve üçüncü nesil gözlükler takip edecek. Nazare'nin bir akıllı telefon bağlantısına ihtiyacı olmayacak. Bununla birlikte bilgi işlem öğelerini içeren telefon şeklindeki bir cihaza kablosuz olarak bağlanacak. Ayrı olarak Nazare'nin yanında, mesajları ve bildirimleri görüntülemek için bir akıllı telefona bağlanmaya ihtiyaç duyacak olan Hypernova adlı daha ucuz bir cihaz piyasaya sürülebilir.

Zuckerberg'in Nazare'nin eksiksiz bir AR deneyimi ve zengin 3D grafikler sunmasını istediği bildiriliyor. Ayrıca geniş bir görüş alanı ve "sosyal olarak kabul edilebilir bir tasarım" arıyor. Pratikte bu, en iyi ihtimalle 70 derecelik bir görüş alanı anlamına gelir ama bu şimdilik ulaşılamayacak bir hedef gibi görünüyor. Zuckerberg hiçbir masraftan kaçınmadığı için AR gözlüklerinde pahalı özel dalga kılavuzları ve microLED projektörler bulunacak. İlk model aynı zamanda göz takip hareketlerine ve öne bakan bir kameraya sahip olacak. Meta ayrıca AR gözlükleri için özel çipler yapmak istiyor.

Şimdilik Meta'nın AR gözlükleri için gelen detaylar bu şekilde. Gelecekte iPhone'a karşı hangi noktada olacağı meçhul ancak Zuckerberg'in bu konuda ısrarı ve isteği olduğu bariz.