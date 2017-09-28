Markalar Twitter'ın Yeni 280 Karakter Kararıyla Alay Ediyor

Twitter'ın yeni özelliği olan 280 karakter sayısına erken sahip olan firmalardan bazıları, konuyla ilgili pek memnun kalmışa benzemiyorlar.

Sessiz kalmamayı tercih eden bazı hesaplar arasında birkaç büyük marka da var. Bu markalar, güncellemeyle ilgili komik paylaşımlar yapıyorlar.

Amerika'da Burger King, Chicago Bears ve Durex gibi bazı önemli markalar, Twitter platformunun yeni karakter sayısı güncellemesi hakkında ilginç paylaşımlar yaparak durumla dalga geçmeyi tercih ettiler.

Twitter, Salı günü yaptığı değişikliği açıkladığında sadece markalar değil kullanıcılar da durumu şaşkınlıkla karşılamıştı. Gönderilen iletileri 140 karakterden 280 karaktere yükselten Twitter, bu değişiklikle tüm kullanıcıları şaşırtmıştı.

Şimdilik belli sayıda kullanıcının faydalandığı bu güncelleme, pek ciddiye alınmamış gibi görünüyor. Kullanıcılar hala iletilerinde, bu kadar uzun bir paragraf kullanmak yerine, kısa ve öz gönderiler paylaşmaya devam ediyorlar.

Ancak Twitter, sadece dünyanın dört bir yanında yaşayan insanların kendilerini platformda daha rahat ifade etmesini istediğini savunarak, bu güncellemeyi yapmıştı. Elbette yeniliklere hızla alışmak zamanla olan bir şey. Bakalım bu alayların sonu ne zaman gelecek. Bir micro blog sitesi olarak tanımlanan Twitter, sosyal medyada anında tepkiler paylaşabilmek adına oldukça popüler mecralardan biri olma özelliğini bakalım bu yeni güncellemeden sonra koruyabilecek mi?