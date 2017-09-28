  1. Tamindir
  2. haber
  3. Sosyal Medya
  4. Markalar Twitter'ın Yeni 280 Karakter Kararıyla Alay Ediyor

Markalar Twitter'ın Yeni 280 Karakter Kararıyla Alay Ediyor

Twitter'ın Yeni 280 Karakter Sayısı
YORUM YAZ
Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen Sosyal Medya

Twitter'ın yeni özelliği olan 280 karakter sayısına erken sahip olan firmalardan bazıları, konuyla ilgili pek memnun kalmışa benzemiyorlar.

Sessiz kalmamayı tercih eden bazı hesaplar arasında birkaç büyük marka da var. Bu markalar, güncellemeyle ilgili komik paylaşımlar yapıyorlar.

Amerika'da Burger King, Chicago Bears ve Durex gibi bazı önemli markalar, Twitter platformunun yeni karakter sayısı güncellemesi hakkında ilginç paylaşımlar yaparak durumla dalga geçmeyi tercih ettiler.

Twitter, Salı günü yaptığı değişikliği açıkladığında sadece markalar değil kullanıcılar da durumu şaşkınlıkla karşılamıştı. Gönderilen iletileri 140 karakterden 280 karaktere yükselten Twitter, bu değişiklikle tüm kullanıcıları şaşırtmıştı.

twitter karakter

Twitter Güncelleme

Şimdilik belli sayıda kullanıcının faydalandığı bu güncelleme, pek ciddiye alınmamış gibi görünüyor. Kullanıcılar hala iletilerinde, bu kadar uzun bir paragraf kullanmak yerine, kısa ve öz gönderiler paylaşmaya devam ediyorlar.

Ancak Twitter, sadece dünyanın dört bir yanında yaşayan insanların kendilerini platformda daha rahat ifade etmesini istediğini savunarak, bu güncellemeyi yapmıştı. Elbette yeniliklere hızla alışmak zamanla olan bir şey. Bakalım bu alayların sonu ne zaman gelecek. Bir micro blog sitesi olarak tanımlanan Twitter, sosyal medyada anında tepkiler paylaşabilmek adına oldukça popüler mecralardan biri olma özelliğini bakalım bu yeni güncellemeden sonra koruyabilecek mi?

Twitter, Donal Trump'ın Şiddet İçerikli Tweetlerini Neden Engellemediğini Açıkladı SOSYAL MEDYA Twitter, Donal Trump'ın Şiddet İçerikli Tweetlerini Neden Engellemediğini Açıkladı

ETİKETLER: twitter twitter kuralları twitter karakter sınırı

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

VLC Media Player VLC Media Player
VLC Media Player VLC Media Player açık kaynak kodlu olarak geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak dağıtılan gelişmiş bir medya oynatıcıdır. ÜCRETSİZ
Windows Media Player Windows Media Player
Windows Media Player Daha estetik ve daha kullanışlı hale gelen yeni Windows Media Player 11 Türkçe sürümü ile karşınızda. ÜCRETSİZ
letgo: 2. El Eşya Alım & Satım letgo: 2. El Eşya Alım & Satım
letgo: 2. El Eşya Alım & Satım letgo: 2. El Eşya Alım & Satım ikinci el alışveriş yapmayı kolaylaştıran bir uygulamadır ÜCRETSİZ
Rockstar Social Club Rockstar Social Club
Rockstar Social Club Rockstar Social Club ile Rockstar oyunlarını bilgisayarınızda oynayabilirsiniz ÜCRETSİZ
Twitter Twitter
Twitter Twitter, en popüler sosyal medya araçlarından biri olan Twitter'ın Android uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Derya Abla Kahve Falı Derya Abla Kahve Falı
Derya Abla Kahve Falı Derya Abla Kahve Falı ile kahve falınıza baktırabilir ve eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Media Player Classic Home Cinema Media Player Classic Home Cinema
Media Player Classic Home Cinema Codec yüklemenize gerek kalmadan her formatı sorunsuzca çalıştıran MPC-HC, az yer kaplaması ve hızıyla eski medya oynatıcınızın yerini almaya aday. ÜCRETSİZ
AVI Media Player AVI Media Player
AVI Media Player AVI Media Player, sabit diskiniz üzerinde yer alan AVI uzantılı video dosyalarınız oynatabileceğiniz ücretsiz bir medya oynatıcıdır. ÜCRETSİZ
XMedia Recode XMedia Recode
XMedia Recode XMedia Recode neredeyse bilinen tüm ses ve video formatlarını birbirine dönüştürebilen ücretsiz bir yazılımdır. ÜCRETSİZ

YORUMLAR