Markaların Yeni Hedefi TikTok Kullanıcılarına Erişebilmek

Dev markaların yeni tüketici sınavında şimdi de Z kuşağı var. Özellikle video içerik seven Z kuşağı, alım gücünün yüzde 40’ını oluşturuyorken markalar bu kuşağı TikTok ile yakalamayı planlıyor.

2018’de yaklaşık 500 milyon kullanıcısı olan TikTok, 2019’da ise 800 milyon kullanıcıya ulaşarak, en çok kullanıcısı olan sosyal medya platformlarından biri oldu. Ülkemizde de sevilerek kullanılan platformun markaların ağına takıldığını söylemek mümkün.

Gelecek 6 ay içinde birçok markanın TikTok’ta hesap açarak bu alana yatırım yapacağını kaydeden araştırma, yeni jenerasyonun TikTok’ta olduğunu ve markaların bu alana reklam verdiğini gösteriyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan H2O United Genel Müdürü Şebnem Tanyaş "Yeni jenerasyonlar markaların insanlaşmasını istiyor. Instagram’a hazırladığınız içeriği TikTok’ta paylaşmanız onlara yetmeyecek, markanın gerçek yüzünü, şakasını esprisini de görmek istiyorlar." dedi.

TikTok'un ülkemizde 28 milyon kullanıcıya ulaştığını belirten Tanyaş, “TikTok’un ucuz içerik ve küçük çocukların kullanıcısı olduğu algısı yıkılıyor. TikTok’da 25-33 yaş arası kullanıcı sayısı yüzde 25’lere çıktı. Uygulamada geçirilen süre ise ortalama 44 dakika" ifadelerine yer verdi.