Market Zinciri Walmart Elektronik Sigara Satışını Durdurdu

ABD'nin en büyük market grubunu oluşturan Walmart'tan şaşırtıcı bir hamle geldi. Alkol, silah ve normal tütünlerin satıldığı Walmart marketlerinde artık e-sigara bulunmayacak.

Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi tarafından yapılan araştırmalarda e-sigara doğrudan sekiz kişinin ölümüne neden olurken, 530'dan fazla kullanıcının da akciğer kanserine yol açtığı saptandı. Bundan dolayı da büyük bir tepki çeken e-sigaralar bazı pazarlarda satılmamaya başlandı.

Walmart tarafından alınan karar doğrultusunda ABD marketlerinde e-sigara bulunmayacak. Tütün, sigara, alkol gibi malzemelerin satışının olduğu Walmart'ta bu kararın alınması dikkat çekti. Şirket tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Büyüyen federal, eyalet ve yerel düzenleyici karmaşıklık ve e-sigaralarla ilgili belirsizlik göz önüne alındığında, elektronik sigara dağıtım ürünlerinin satışını tüm Walmart ve Sam's Club'ta durdurmayı planlıyoruz. Mevcut envanter üzerinden satış yaptıktan sonra çıkışımızı tamamlayacağız"

Ancak politikacılar da elektronik sigaraya olumlu bakmıyor. Geçtiğimiz hafta Başkan Donald Trump, aromalı e-sigaraları yasaklamayı düşündüğünü belirtti. New York Sağlık Bakanlığı, tütün veya mentol aromalı olmayan tüm e-sigara ürün yasağını onayladı. San Francisco ise Haziran ayında e-sigara kullanımını yasakladı.

Hala direkt ölümlere neden olmasının makul olmadığı düşünülüyorken, tütünün ne gibi sonuçlar doğurabileceğini biliyoruz.