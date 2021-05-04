Market Tedbirleri Genelgesi: Marketlerde Neler Yasaklandı?

Marketlerde neler yasaklandı? Marketteki bazı ürünlerin satışı ile ilgili yeni bir genelge yayımlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen Market Tedbirleri isimli genelge kapsamında bazı ürünlerin satılması yasaklandı.

Marketlerde Neler Yasaklandı Sorusuna Yanıt

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine yeni bir genelge gönderdi. Gönderilen genelge ile birlikte marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışı yasaklandı.

Bakanlık tarafından yayımlanan genelgenin tamamı şu şekilde: