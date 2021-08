NASA, Mars'ın 360 Derecelik Panaromik Fotoğrafını Paylaştı

Mars'ın 360 derecelik panaromik fotoğrafı uzay meraklılarını heyecanlandırdı. NASA'nın Curiosity gezgini Mars'taki dokuzuncu yılını geçiriyorken, Sharp Dağı yakınlarından önemli bir fotoğraf gönderdi. Mastcam ile kaydedilen panaromik görüntü araştırmacılara çok şey anlatıyor.

NASA'nın Curiosity isimli gezici aracı, Mars'ın 154 kilometre genişliğindeki havzasında 8 kilometre yüksekliğindeki Sharp Dağı'na tırmanırken, Gale Krateri'ndeki yumrulu kayaların ve yuvarlak tepelerin görüntülerini paylaştı. Gezicinin direk kamerası veya Mastcam, 3 Temmuz 2021'de (görevin 3167. Mars günü) çekilen bir panoramada Sharp Dağı'nın özelliklerini ele aldı.

NASA'ya göre Gale Krateri'ndeki bu konum özellikle heyecan verici: Mars'ın yörüngesindeki uzay aracı, Curiosity'nin artık kil mineralleriyle zenginleştirilmiş bir bölge ile sülfat adı verilen tuzlu minerallerin hakim olduğu bir bölge arasında olduğunu gösteriyor.

Dağın bu bölgedeki katmanları, Gale Krateri içindeki antik ortamın zamanla nasıl kuruduğunu ortaya çıkarabilir. Gezegende benzer değişiklikler görülüyor ve bu bölgeyi yakından incelemek, görev için uzun vadede önemli bir hedef oldu.

NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı'nda Curiosity'nin Proje Bilimcisi Yardımcısı Abigail Fraeman verdiği demeçte, "Buradaki kayalar bize bir zamanlar sulak olan bu gezegenin, bugünün kuru Mars'ına nasıl dönüştüğünü ve gerçekleştikten sonra bile yaşanabilir ortamların ne kadar sürdüğünü anlatmaya başlayacak." dedi.

Things are changing for @MarsCuriosity rover as it climbs Mount Sharp. The rover is switching from a region of enriched clay minerals to one of salty minerals called sulfates. Layers from this spot may tell us more about Gale Crater's ancient environment. https://t.co/IlpDMiIx8T pic.twitter.com/IgsliDVDzZ