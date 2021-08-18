NASA, Mars'ın 360 Derecelik Panaromik Fotoğrafını Paylaştı

Mars'ın 360 derecelik panaromik fotoğrafı uzay meraklılarını heyecanlandırdı. NASA'nın Curiosity gezgini Mars'taki dokuzuncu yılını geçiriyorken, Sharp Dağı yakınlarından önemli bir fotoğraf gönderdi. Mastcam ile kaydedilen panaromik görüntü araştırmacılara çok şey anlatıyor.

NASA'nın Curiosity isimli gezici aracı, Mars'ın 154 kilometre genişliğindeki havzasında 8 kilometre yüksekliğindeki Sharp Dağı'na tırmanırken, Gale Krateri'ndeki yumrulu kayaların ve yuvarlak tepelerin görüntülerini paylaştı. Gezicinin direk kamerası veya Mastcam, 3 Temmuz 2021'de (görevin 3167. Mars günü) çekilen bir panoramada Sharp Dağı'nın özelliklerini ele aldı.

NASA'ya göre Gale Krateri'ndeki bu konum özellikle heyecan verici: Mars'ın yörüngesindeki uzay aracı, Curiosity'nin artık kil mineralleriyle zenginleştirilmiş bir bölge ile sülfat adı verilen tuzlu minerallerin hakim olduğu bir bölge arasında olduğunu gösteriyor.

Dağın bu bölgedeki katmanları, Gale Krateri içindeki antik ortamın zamanla nasıl kuruduğunu ortaya çıkarabilir. Gezegende benzer değişiklikler görülüyor ve bu bölgeyi yakından incelemek, görev için uzun vadede önemli bir hedef oldu.

NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı'nda Curiosity'nin Proje Bilimcisi Yardımcısı Abigail Fraeman verdiği demeçte, "Buradaki kayalar bize bir zamanlar sulak olan bu gezegenin, bugünün kuru Mars'ına nasıl dönüştüğünü ve gerçekleştikten sonra bile yaşanabilir ortamların ne kadar sürdüğünü anlatmaya başlayacak." dedi.

Things are changing for @MarsCuriosity rover as it climbs Mount Sharp. The rover is switching from a region of enriched clay minerals to one of salty minerals called sulfates. Layers from this spot may tell us more about Gale Crater's ancient environment. https://t.co/IlpDMiIx8T pic.twitter.com/IgsliDVDzZ — NASA JPL (@NASAJPL) August 17, 2021

Mars'ın 360 Derecelik Panaromik Fotoğrafına Göz Atın

Curiosity dokuz yıl önce, 5 Ağustos 2012'de farklı Mars ortamlarının, Gale Krateri'nde göller ve yeraltı sularının var olduğu gezegenin eski geçmişinde mikrobiyal yaşamı destekleyip desteklemediğini incelemek için göreve başladı.

NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı'ndan Megan Richardson Lin, "İniş günü hala profesyonel kariyerimin en mutlu günlerinden biri" dedi.

Gezici, robotik kolundaki bir matkapla kaya örneklerini toz haline getirir, ardından tozu, hangi kimyasalların ve minerallerin mevcut olduğunu belirlediği gezici şasisine serpiştirir. Curiosity geçtiğimiz günlerde kil mineralleri bölgesinden sülfatların hakim olduğu bölgeye geçişi detaylandırmaya yardımcı olacak “Pontours” lakaplı bir hedeften 32. kaya örneğini aldı.

Curiosity'nin bulunduğu yerde kış olduğu için, yeni panoramadaki gökyüzü nispeten açık ve Gale Krateri'nin en tepesine kadar net bir görüş sağlıyor. Ayrıca bu açık hava NASA ekibine, görev sırasında Curiosity'nin kat ettiği 26 kilometre üzerinde inceleme fırsatı verdi.