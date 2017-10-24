Mars'a 8 Kat Daha Hızlı Gidebilecek Roket Geliştirildi

NASA bilim İnsanları, insanlığın Mars’a gitmesinde çığır açabilecek iyon püskürtmeli bir roketi geliştirdiklerini ilan ettiler.

İnternette yayınlanan haberlere göre, Elon Musk’ın Mars projesinde sözünü ettiği BFR roket sistemlerinden sonra Mars yolculuğu için NASA tarafından yeni bir teknoloji daha geliştirilmiş bulunuyor.

NASA, mevcut teknolojilerden daha üstün olan ve yüksek hızlara ulaşabilen iyon püskürtücülü roket sistemini (X3) icat ettiklerini duyurdu. NASA, "X3" roketinin 100 kW’tan fazla güce sahip olduğunu iddia ediyor.

"Bugüne dek geliştirilen bir plazma itici roketin elde ettiği en yüksek itme şiddeti olan 5.4 Newtonluk itme kuvvetine ulaşmayı başardık" açıklamasında bulunan NASA, daha önce saptanan itiş gücü rekorunun 3.3 Newton olarak ölçüldüğüne de dikkat çekiyor.

İyon püskürtme teknolojisinin kullanılacağı X3 roketleri, Mars’a gidecek olan uzay araçlarında kullanılacak. Açıklanan yeni roket teknolojisi, tüm uzay yolculuklarında rekor hızlara ulaşabilmenin de yolunu açacak.

X3 roket sistemi, halihazırda kullanılan sistemlerle karşılaştırıldığında itiş gücü 8 kat daha hızlı çalışabiliyor ve saniyede 40 kilometrelik bir hıza ulaşabiliyor.

Bu da yeni roketlerin Mars gezegenine 8 kat daha hızlı ulaşabileceği anlamına geliyor.