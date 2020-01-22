Mars'a Gidecek Araca İsim Aranıyor! Oylama Başladı

NASA tarafından Mars'a gönderilecek olan uzay aracına isim aranıyor. NASA, geçen yıl herkese adını Mars'a gönderme fırsatı sunmuştu. Dünyanın her köşesinden 10 milyon 900 bin kişinin isim yazdırdığı kampanyada Türkiye, 2 milyon 528 bin 844 kişinin katılımıyla Mars'a en çok isim gönderecek ülke olmuştu.

Mars'a Uzay Aracı Gönderiliyor!

Umut Yıldız, Twitter hesabı üzerinden aracın yapımının hızla devam ettiğini söyledi ve montaj bölümünden anlık fotoğraf paylaştı. Hemen aşağıdan paylaşılan fotoğrafa ulaşabilirsiniz. Mars 2020'in yeni adı içim okullararsı isim yarışması yapıldığını söyleyen Umut Yıldız, finale 9 ismin kaldığını açıkladı.

Kayıtlar kapandı, veeee azmin zaferi! 🥳 #Mars2020 aracında 2,5 milyon isim ile en çok isim gönderecek ülke Türkiye oldu. Aracın yapımı hızla devam ediyor. Montaj bölümünden anlık fotoğrafı da ekledim 🚀 pic.twitter.com/izsXmxprjL — Umut Yildiz (@umutayildiz) October 1, 2019

Finale kalan isimler şu şekilde: Ingenuıty, Endurance, Promise, Vision, Fortitude, Clarity, Perseverance, Courage, Tenacity. Oy vermek için burada yer alan bağlantıya tıklamanız yeterli. Sizce Mars'a gönderilecek olan aracın ismi ne olmalı hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! Yorumlarınızı merakla bekliyoruz.