Mars'a Gidecek Astronotlar için 3D Cilt ve Kemik Üretildi

Avrupa Uzay Ajansı, NASA’nın Mars görevi ile uzaya gidecek olan astronotları için 3D ile canlı dokular üretme projesini hayata geçirdi. Projenin amacı, Dünya'dan uzaktayken yaralanan astronotların kendilerini iyileştirmeleri için insan dokuları üretmek.

Almanya’daki Dresden Teknik Üniversitesindeki bilim insanları, baş aşağı olarak 3D cilt ve kemik üretebilecek bir yöntem geliştirmek için çalıştı. Böylece yerçekiminin düşük olduğu ortamda bile bu yöntem astronotlar tarafından kullanılabilecek. 3D olarak üretilen cilt örneği, insan kan plazması kullanılan “biyo mürekkep” ile üretildi. Ayrıca araştırmacılar düşük yerçekimi ortamında maddenin havada uçup gitmemesi için bitki ve alg kaynaklı malzemeler ile akışmazlığı artırdı.

Araştırmada yer alan Nieves Cubo’nun konuyla ilgili açıklaması ise şu şekilde oldu:

“Kemik örneğinin üretilmesinde 3D kök hücreler ile biyo-mürekkep bileşimi kullanıldı. Ayrıca bunlara kemik büyüdüçe vücut tarafından emilen kalsiyum fosfat çimentosu da yapıyı destekleyici materyal olarak eklendi.”

Araştırmada elde edilen örnekler Avrupa Uzay Ajansının 3D projesi için yalnızca ilk adımlar olsa da proje geliştirildikçe, astronotların uzun yolculuklarda ve Mars’tayken hayatta kalmalarına ve yaralanmaları iyileştirmelerine yardımcı olacak.