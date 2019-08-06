Mars’a Gidecek Astronotları Bekleyen Büyük Tehlike!

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA), önümüzdeki yıllarda Mars’a göndermeyi planladığı astronotlar hakkında endişe duyuyor. Çünkü NASA’ya göre, Kızıl Gezegen'e yolculuk yapanlar hafıza kaybı ve endişe bozukluğu gibi rahatsızlıklar yaşayabilir.

İngiliz Daily Mirror gazetesinin haberine göre, ABD'nin Kaliforniya Üniversitesi’nden araştırmacılar Mars yolculuğuyla ilgili önemli bir araştırma yaptı. Araştırmada, Mars'a yolculuk sırasında derin uzayda maruz kalınan düşük seviyeli fakat düzenli radyasyonun etkileri incelendi. Söz konusu etkiler, deney fareleri üzerinde gözlemlendi.

Deney farelerini yaklaşık 6 ay boyunca radyasyona maruz bırakan bilim insanları, farelerin beynini ve davranışlarını analiz etti. Analiz sonunda, beyinde hafızayı ve öğrenmeyi sağlayan bölümlerin radyosyan nedeniyle hasar görebildiği tespit edildi.

Araştırmaya göre, düzenli olarak radyasyona maruz kalındığında, beyinde duygusal hafıza ve duygusal tepkilerin oluşmasında en önemli role sahip amigdala bölgesinde de bozulmalar meydana geliyor. Bu çalışmanın, uzayda uzun mesafeler katedecek astronotların karşılaşması muhtemel zihinsel rahatsızlıkların şimdiden tespit edilmesi açısından oldukça önemli olduğu vurgulandı.

NASA'da görevli Türk bilim adamı Dr. Umut Yıldız daha önce yaptığı açıklamalarda, Mars'a gönderilmesi planlanan aracın 2021’den sonra yola çıkacağını belirtmişti. Yıldız ayrıca, Mars yolculuğunun en az 6 ay süreceğine dikkat çekmişti.