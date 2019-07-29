Mars'a Gidecek Olan İlk İnsanla Tanışın: Alyssa Carson

İnsanoğlu yıllardır Mars'a gitmenin hayalini kuruyor. Alyssa Carson isimli genç kız ise pek çok kişinin bu hayalini gerçeğe dönüştürecek. Carson, 3 yaşından beri Mars'a gitmeyi isterken bu hayaline kısa bir süre sonra kavuşacak ve Mars’a ayak basan ilk insan olacak.

Yaptığı açıklamalarda Carson, The Backyardigans isimli çizgifilmin bir bölümünde dizideki kahramanların Mars’a gittiğini ve o günden beri Mars’a gitmenin hayali olduğunu söylüyor. Carson, ailesine büyüdükçe sürekli uzay ve uzay yolculuğu hakkında sorular sormuş. Böylece ailesinin de desteğiyle 16 yaşındayken NASA'nın Uzay Akademisi'nden mezun olan Carson, NASA’nın 7 uzay kampını tamamlayan ilk insan olmuş. Hatta Carson şu an teknik olarak uzayda yolculuk yapabilme imkanına sahip.

NASA, 2030 yılında Mars’a gidileceğini duyurmuştu. Carson’ın katılacağı bu Mars misyonunun amacı yeni yaşam türlerini araştırmak, gezegenin yüzeyi ile gelişimini anlamak ve koloni kurmak için hazırlanmak.

Şu an 18 yaşında olan Carson, Mars’a gideceği zaman 29 yaşına gelmiş olacak. Mars’a gidip dönememek riski olsa da bu durum Carson’ın pek de umrundaymış gibi görünmüyor. Hesaplananlara göre Mars’ta 2-3 yıl kalması gereken Carson, karşılaşabileceği tehlikelerin farkında olsa da hiçbir uzay görevinin tamamen güvenli olamayacağını söylüyor.

Mars’ı ziyaret etmenin en önemli nedenlerinden bir tanesi 2050 yılına geldiğimizde dünya nüfusunun 9.9 milyar olacak olması. Bu nedenle başka bir gezegende kolonileşmeye ihtiyaç duyuluyor ancak Mars'ın ortamı şu an için buna uygun değil. Carson açıklamalarında Dünya'da insaların sıcaklıklarda artışa neden olup Dünya'yı yaşanamaz hale getirdiğine ancak Mars'ta yaşanabilmesi için sıcaklık artışına esas orada ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.