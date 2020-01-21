Mars'a Gidecek Parası Olmayanlara Çözüm: Orada Çalışıp Ödeyin

SpaceX CEO'su Elon Musk, Mars'a gitmek isteyen ama parası olmayan kişiler için ürettiği yeni çözümü paylaştı.

'Orada Çalışıp Ödeyin'

Bildiğiniz üzere Musk'ın en büyük hedeflerinden birisi Mars'a yerleşmek ve orada bir insan kolonisi kurmak. Daha öncesinde yaptığı açıklamalarda 2050 yılına kadar bir milyon insanı Mars'a götürmek istediğini açıklayan Musk, bu yolculuklarda yer almak isteyen ama parası olmayan kişiler için yeni bir kredi sistemi fikri ürettiğini açıkladı.

Musk, Mars'a gitmek isteyenlere mali yardım yapılacağını ve orada iş olanaklarının sunulacağını vurguladı. "Parası olmayanlar için de kredi sağlanmalı. Mars'ta çalışacak pek çok iş olacak." diyen Elon, alınan kredilerin orada çalışarak ödenebileceğini açıkladı.

Yine de bunun tam olarak nasıl olacağı ile ilgili pek fazla fikir yok. Ancak ne var ki bunları düşünmek için de oldukça erken bir dönemdeyiz. Mars yolculukları için önümüzde uzun bir süre var ve görünüşe göre Musk'ın odaklanması gereken tek konu da bu değil.

Kaçış Sistemi Başarıya Ulaştı

SpaceX, insanlı uçuş üzerine çalışmalarına devam ederken, astronotların bineceği kapsülde sıkıntı çıkması durumunda kullanılacak kaçış mekanizmalarını test etti. Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, astronotlu uzay uçuşlarına başlamadan önce acil durum kaçış sistemini başarıyla test ederek önemli bir engeli daha aştı.

Başarılı geçen testin sonunda Dragon Mekiği, Atlantik Okyanusu'nda daha öncesinde belirlenen bölgeye düştü. Yaklaşık son bir yıldır astronotlu uçuşlara başlayabilmek için birçok önemli testi başarıyla sonuçlandıran SpaceX'te, acil durum kaçış sistemi son büyük test olarak görülüyordu.