Mars'a İniş Televizyondan Canlı Yayınlanacak

Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi ya da bilinen ismiyle NASA, altı yılın ardından ilk defa Mars inişini televizyondan canlı yayın yapacağını duyurdu. Kurum yaptığı açıklamayla yakın zaman sonra Mars’a iniş yapması planlanan yeni araştırma robotu InSight’ın inişinin televizyon ekranlarında olacağını söyledi.

26 Kasım Salı günü yapılması planlanan canlı yayının NASA TV üzerinden yapılacağı söylenirken, merak eden kişilerin yine NASA’ya ait olan internet sitesi, Twitter ve Facebook adreslerinden yayınları takip edebilecekleri hatırlatıldı.

InSight isimli araştırma robotu, 5 Mayıs tarihinde başarılı şekilde fırlatılmıştı. 2012 yılından bu yana Mars’a doğru hareket eden ilk robot olma özelliği de taşıyan InSight’ın Mars’ın yapısını derinlemesine inceleyeceği belirtilmişti. Özellikle gezegendeki taşlı yapının incelemesi üzerine yoğunlaşacak olan robotun, topladığı bilgilerle dünyanın oluşumuna dair bilgi vereceği, söylenenler arasına girmişti.

NASA’nın Mars’a son inişi altı yıl önce olmuştu. Halihazırda görevde olan The Curiosity robotunun inişi bütün izleyenleri heyecanlandırmış; ancak iniş sırasında beklenmedik bir kaza yanmıştı. Buna rağmen uzaktan müdahaleyle robot çalışır hale getirilmiş ve bugüne kadar önemli bilgileri bizlere iletmişti.

NASA, InSight’ın ardından ExoMars adını verdiği bir başka robotu 2020 yılında fırlatacağını daha önce açıklamıştı. 2020 yılında fırlatılacak robotun ana görevinin ise Mars’taki hayatı araştırmak olacağı dile getirilmişti.