Mars'a Yerleşmenin Maliyeti Açıklandı!

SpaceX CEO'su Elon Musk, sadece Mars'a ulaşmak ile kalmayıp oraya yerleşmeyi gerektiren şartları ve maliyeti açıkladı.

Mars'a Yerleşmek için Neler Gerekiyor?

Elon Musk ve SpaceX için uzun vadeli bir vizyon haline gelen Mars yolculuğu, insanları gezegenler arası bir tür haline getirecek.

Bu konu hakkında sorulan sorulardan birisine yanıt veren Musk, her Starship için sadece fırlatma maliyetinin 2 milyon dolar olduğunu belirtti. Olası bir yerleşim için gerekli malzemelerin 20 yıl içerisinde taşınabileceğini belirten Musk, bunun için 1,000 Starship gemisine ihtiyaç olduğunu belirtti. 20 yılın nedeni ise gezegen hizalanması nedeni ile iki yılda bir uçuş yapılabilecek olmasından kaynaklanıyor.

Her biri sadece bir kez fırlatılsa dahi, bu yaklaşık olarak 2 milyar dolar civarına mal olur. Az önce de dediğimiz gibi, bu maliyetin içinde pek çok gider kaleminin eksik olduğunu söyleyelim.

Yine de Musk, ilerleyen zamanlarda uzay yolculuğunun oldukça uygun fiyatlı olacağına inanıyor. Bu yönde pek çok açıklama yapan Musk, hedeflerinin de bunu gerçekleştirmek olduğunu belirtmişti.