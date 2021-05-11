Mars'taki Aktif Volkanlar İlk Defa Tespit Edildi

Mars'ın aktif volkanları uzay yaşamını tehlikeye atar mı? Mars yörüngesindeki yer alan uydulardan gelen son veriler, Mars'ta hala aktif volkan yataklarının olduğuna işaret ediyor. Uzmanlar, bazı patlamaların çok yakın zamanda olduğuna inanıyor.

Arizona Üniversitesi Ay ve Gezegen Laboratuvarı ve Gezegen Bilimi Enstitüsü'ndeki araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir çalışma, Mars'ın hala volkanik olarak aktif olabileceğini gösteriyor.

Icarus dergisinde yayınlanan çalışma, Mars'taki son volkanik faaliyetin kanıtlarının, patlamaların son 50.000 yılda meydana geldiğini ve yakın tarihte gezegen yüzeyde yaşanabilir koşulların olasılığını artırdığını söylüyor.

Bir basın açıklamasına göre, volkanik faaliyetlerin çoğu Mars'ta üç ila dört milyar yıl önce gerçekleşti. Bunlar, üç milyon yıl öncesine kadar devam eden daha küçük patlamalarla devam etti. Ancak şimdiye kadar Kızıl Gezegen'in aktif volkanik patlamalara sahip olabileceğine dair kanıt yoktu.

Mars'ın aktif volkanları uzay yaşamını tehlikeye atar mı?

Araştırmacılar, Mars yörüngesindeki uydulardan gelen verileri analiz ederek, yaklaşık 13 kilometre genişliğinde ve 32 kilometre uzunluğundaki bir volkanik çatlağı çevreleyen, daha önce bilinmeyen bir volkanik birikintiyi keşfetti.

Çalışma yazarı David Horvath açıklamasında, "Bu henüz Mars'ta belgelenmiş en genç volkanizma olabilir. Mars'ın jeolojik tarihini tek bir güne sıkıştıracak olsaydık, bu son saniyede meydana gelirdi" dedi.

Volkanik yatak, Elysium Planitia olarak bilinen bölgede bulundu ve açıklamaya göre, Ay ve Merkür'deki eski patlamalardan oluşan kalıntılara çok benziyordu. Elysium Planitia bölgesindeki ve Mars'ın diğer yerlerindeki volkanik aktivitenin çoğu -İzlanda'daki patlamalara benzer şekilde- yüzey boyunca akan lavlardan oluşuyor.

Horvath, "Bu yatağın genç yaşı, Mars'ta hala volkanik aktivite olma olasılığını kesinlikle artırıyor" dedi. Keşfedilen yatağın mikrobiyal yaşam için elverişli koşullar sağlayabileceğini ve bu bölgede hayat kurma olasılığını artıracağını da sözlerine ekledi.

Çalışmanın yazarlarından Jeff Andrews-Hanna ise "Tüm bu veriler aynı hikayeyi anlatıyor gibi görünüyor: Mars henüz ölmedi" ifadelerini kullandı.

Tüm bunlara rağmen geçtiğimiz dönemde kritik açıklamalarda bulunan Elon Musk, insanların Mars'ta öleceğine inanıyor. XPrize Foundation'ın kurucusu Peter Diamandis'le konuşan SpaceX CEO'su Elon Musk, Mars'a giden ilk insanların yaşam şansına sahip olmadığını dile getirdi.

Musk'ın XPrize Foundation'ın kurucusu ile yaptığı bir sohbette söylediği gibi, başlangıçta muhtemelen bir grup insan ölecek.