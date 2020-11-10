Mars Astronotlarıyla İletişim Kurmak İmkansız Olabilir

Japonya Uzay Araştırma Ajansı'nda (JAXA) çalışan bir gezegen bilimcisi Mars astronotlarıyla iletişim kurmanın ne kadar zor olduğunu gösterdi. Gökbilimcinin araştırmasına göre, Dünya'dan Mars'a gönderilen sinyal ışık hızında bile olsa dakikalar sürüyor.

Özellikle son yıllarda NASA ve ticari ortakları; astronotları Ay'a gönderme, bir üs inşa etme ve sonunda Mars'a sıçramak için ihtiyaç duyulan fırlatma sistemini ve görev teknolojilerini geliştirmek için çalışıyor. Ancak NASA'nın Mars göreviyle ilgili en zorlandığı noktalardan biri, 42 milyon millik mesafe oluyor. Sorun sadece bu mesafedeki bir gezegene gitmek değil, aynı zamanda Dünya'dan Mars'a iletişimi sağlayabilmek.

Bildiğiniz üzere ışık hızı, herhangi bir nesnenin uzayda seyahat edebileceği en yüksek hız olarak bilinir. Bir fotonun, içi boşaltılmış kap içerisinde saniyede 186.282 mil (299.792 kilometre) yol alabildiği biliniyor. Aslında bu inanılmaz derecede hızlı, ancak diğer gezegenlerle iletişim kurmak için yavaş olabilir.

Mars astronotlarıyla iletişim kurmak neden çok zor?

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) gezegen bilimcisi olan James O'Donoghue, Mars ile yaşanacak iletişim gecikmesini göstermek için basit bir animasyon hazırladı. O'Donoghue yaptığı açıklamada, "Dünya ile Ay arasındaki telsiz iletişiminin ışık hızı o kadar da kötü değil, ancak Marslı astronotlarla görüntülü sohbet etmek için kullanmak, Mars en yakın konumundayken bile zor olacak."

(Dünya'dan Mars'a ışık hızında sinyal göndermek üç dakika iki saniye sürüyor.)

Şimdilik Mars yüzeyindeki gezginler için Mars'ın yörüngesinde dönen ve radyo dalgalarını Dünya'ya ileten bir uzay aracı yer alıyor. Bu uzay aracında Derin Uzay Ağı (DSN) adı verilen küresel bir radyo anten sistemi bulunuyor. NASA, 1950'lerde insanları fırlatmaya başladığından beri bu radyo dalgalarıyla iletişim sağlıyor.

Ancak uzay ajansı ilk astronotlarını Mars'a fırlattığında, yenilenmiş bir lazer iletişimine geçmeyi planlıyor. NASA'nın lazerle kuracağı yeni iletişim ışık hızında hareket etse de, çok daha az donanım kullanıyor ve radyo dalgalarını 10 ila 100 kat hızlı iletebiliyor. Örneğin; Mars haritasını lazerle göndermek dokuz hafta gibi bir süre alıyor, eğer bu süre size çok geliyorsa, mevcut radyo iletişimiyle dokuz yıl aldığını hatırlatalım.

NASA, 2013 yılında bir Mona Lisa görüntüsünü Ay'ı çevreleyen uyduya göndererek bu teknolojiyi test etmişti. Uzay ajansı 2021'de ise Dünya'nın yörüngesinde lazer iletişimini denemek için yeni bir uydu fırlatmaya hazırlanıyor.