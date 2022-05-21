Mars'taki Auroraların Gizemi Çözüldü

Dünya'nın çeşitli auroraları, gezegende bulabileceğiniz en muhteşem manzaralardan bazılarıdır ancak Dünya bu tip güzel manzaraları yaşayan tek gök cismi değil. Daha önce Merkür'de, Jüpiter'in etrafındaki bazı uydularda ve hatta bir kuyruklu yıldızda bile bu tip auroralar görülmüştü ancak bunları görmeyi beklemeyeceğiniz yerlerin başında muhakkak Mars bulunur. Öyle ki benzer auroraların Mars'ta nasıl meydana geldikleri bilinmez bir gerçek.

Bilim insanları yıllardır Mars auroralarının nasıl oluştuğunu anlamaya çalışıyor. Sonuçta Kızıl Gezegen'in, Dünya'daki auroraların oluşumunda kilit rol oynayan küresel bir manyetik alanı yok ancak bilim insanları artık Mars auroralarının nasıl oluştuklarını bulmuş olabilirler.

Mars Auroraları Nasıl Oluşur?

Eğer auroraların Dünya'da nasıl oluştuğunu bilmiyorsanız kısaca gezegenimizin manyetik alanının güneş rüzgârıyla etkileşime girmesinden kaynaklanırlar. Güneş rüzgârları, Dünya'nın manyetik alanıyla çarpıştığında sonuç fotoğrafçıların birçok kez görüntülerde yakaladığı muhteşem auroralardır ancak Mars'ta, bu önemli manyetik alan büyük ölçüde eksik.

Mars'ın eskiden küresel bir manyetik alanı vardı ancak bilim insanları, bu alanın gezegenin yaşamının erken dönemlerinde çürüdüğüne inanıyor. Bugün ise küçük güneş manyetik alan bölgeleri, gezegenin kabuğunun bazı bölgelerinde ortaya çıktı. Bunun özellikle gezegenin güney yarım küresinde gerçekleştiği belirtiliyor. Bu bölgeler Mars auroralarının oluşmasına neden oluyor.

Çalışmanın yazarlarından Zachary Girazian yaptığı açıklamada şu ifadelere değindi:

"Güneş rüzgârı koşullarının Mars'taki aurorayı nasıl etkilediğini inceleyen ilk ayrıntılı çalışmaya sahibiz. Temel bulgumuz, güçlü kabuk alanı bölgesi içinde aurora oluşum hızının çoğunlukla güneş rüzgârı manyetik alanının yönüne bağlı olduğu, güçlü kabuksal alan bölgesinin dışında oluşum hızının çoğunlukla güneş rüzgârı dinamik basıncına bağlı olduğu yönünde."

Araştırmacılar, gözlemlere bakarak auroralara neyin sebep olduğuna dair kafalarında oldukça net bir resim çizebildiler. Yine de gezegenimizin küresel manyetik alanına bu kadar çok bağlı olan bir şeyin Mars'ta bulunan bu kadar küçük bölgelerde meydana gelebildiğini fark etmek ilginç.