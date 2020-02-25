Mars Beklediğimizden Daha Fazla Sismik Hareket İçeriyor

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) yakın zaman önce Mars'a InSight adını verdiği yeni robotunu göndermişti. Sismik araştırmalar yapan InSight, iniş yaptığı günden bu yana 450 deprem kaydetti.

Mars soğuk ve kurak olabilir; ancak ölmekte olan bir gezegen çok uzakta bir yapıya sahip. Bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi ise kabuğunun altında gerçekleşen sık hareketlilikler olarak gösteriliyordu. Daha önce uzaktan yapılan gözlemlerle gezegenin aktif sismik yapısının olduğu bilinirken, bu hareketler ilk defa insanlık tarafından yerinde gözlemlendi.

NASA'nın Pasadena, Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratuarı'ndan (JPL) InSight baş araştırmacısı Bruce Banerdt, Perşembe günü gazetecilerle yaptığı buluşma sırasında, "Tarihte ilk defa Mars'ın sismik olarak aktif bir gezegen olduğunu gözler önüne serdik" açıklaması yaptı.

Mars'taki sismik hareketlilik sıklığının Ay ve Dünya'nın sıklık oranlarının hemen arasında olduğunu vurgulayan Banerdt, "Aslında, Dünya'daki [tektonik] plaka sınırlarından ve oldukça deforme olmuş alanlar sebebiyle oluşan sismik aktiviteden farklısını bulmayı umarken, gezegenimize benzer sismik hareketler tespit ettik" açıklamasını yaptı.

InSight Mars yüzeyini araştırıyor

Kasım 2018'de Mars yüzeyine inen InSight, NASA'ya 850 milyon dolara mal olmuştu. Hazırlanması ve Mars'a gönderilmesi için büyük çaba sarf edilen robotun ana görevi ise Mars yüzeyini ve yüzey altı hareketlerini incelemekti.

Robotun görevini tam anlamıyla yapabilmesi adına üzerine iki farklı alet yerleştirilmişti: Birincisi oldukça hassas olan bir tür sismometre, diğer ise 3 metreye kadar inebilen bir tür sondaydı. Böylece InSight hem çevresindeki hareketliliği kaydedecek, hem de derinlere inerek, bugüne kadar görülmemiş örnekler alacaktı.

NASA'daki bilim insanlarının robot sayesinde topladıkları verilerle ulaşmaya çalıştıkları sonuç ise oldukça önemliydi: Mars iç yüzeyinin ayrıntılı bir 3D haritasını çıkarabilmek. Böylece Mars'ın oluşumu ve gelişimi daha yakından takip edilebilecek, çeşitli çıkarımlar yapılabilecekti.