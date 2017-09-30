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Mars Bilim Şehri, Dubai Çölüne İnşa Edilecek

Mars Bilim Şehri, Dubai Çölüne İnşa Edilecek
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Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek teknoloji

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) birkaç gün önce yaptığı açıklamada, Mars’ta yaşanabilecek bir şehir kurma projesini tüm dünyaya duyurmuştu. 140 milyon dolar değerindeki proje, Dubai’deki çöle inşa edilecek.

Dünyanın en görkemli ve fütüristlik projelerini Dubai’de görmeye alıştık, ancak son proje diğerlerinden oldukça farklı. Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti, kurulacak Mars şehri için prototip çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Duyuru, ünlü mucit Elon Musk’ın Avustralya’nın Adelaide kentinde düzenlenen 68. Uluslararası Uzay Kongresi’ndeki açıklamasından birkaç gün önce geldi. Musk, SpaceX’in 2024’deki Mars’a koloni kurma projesi hakkındaki detayları paylaşmıştı.

Mars Bilim Şehri

Başbakan Şeyh Muhammed bin Rashid Al Maktoum, Şubat ayında attığı tweet'te "Tüm zamanların en büyük mimari projesini hayata geçiriyoruz. Mars şehrinde dünyanın en başarılı bilim insanları görev alacak. Gençlerimizin ilham alacağı bir bilim alanı inşa ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

1 milyon 900 bin fit kare alanın kullanılacağı ‘Mars Science City’  (Mars Bilim Şehri) 140 milyon dolarlık maliyete sahip olacak. Şehirde, Mars’taki yaşam koşulları uygulanacak ve atmosfer bire bir simüle edilecek.

Mars Bilim Şehri Projesi

Dünyanın her yerindeki en başarılı bilim insanlarının yer alacağı proje, insanlara bir sene boyunca yapay Kızıl Gezegen’de yaşama imkânı verecek.

Birbirine bağlantılı oluşacak Mars Bilim Şehri gıda, enerji ve su ve tarımsal testler için birkaç laboratuvara sahip olacak. Proje aynı zamanda, dünyadaki gıda, su ve enerji sorunları gibi küresel zorlukları ele alacak.

Mars Bilim Şehri Dubai Çölüne İnşa Edilecek

BAE, 2217’ye kadar Mars’ta koloni inşa etmeyi planlıyor. Dubai hükümdarı Şeyh Muhammed bin Rashid yaptığı açıklamada, BAE’nin dünyanın yaşadığı zorluklar konusunda gerekli anlayışa ve vizyona sahip bir ülke olduğunu söyledi.

Rashid, “İnsanlığın ihtiyaçlarını karşılamak ve yeryüzündeki yaşam kalitesini yükseltmek isteyen bu araştırmanın önemini anlamalıyız. Mars Bilim Şehri projemiz ile ilgili küresel ortaklıklar kurmak istiyoruz. Bizimle çalışmak isteyen herkesin görüşlerine değer veriyoruz" dedi.

Bir zamanlar rüya olarak görünen, insanoğlunun Kızıl Gezegen hayallerinin her geçen gün daha da güçlendiğini söyleyebiliriz. Bakalım bir sonraki gelişme ne olacak? Heyecanla bekliyoruz.

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