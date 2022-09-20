Mars'a Çarpan Bir Gök Taşının Sesi Kaydedildi

Mars'a çarpan bir gök taşının sesi, NASA'nın InSight Lander aracı tarafından yakalandı ve başka bir gezegende bir gök taşı çarpmasından gelen sismik sinyallerin ilk kez tespit edilmesine işaret etti.

InSight Lander, 2018 yılında kızıl gezegenin yüzeyinin altında meydana gelen sismik aktiviteyi, diğer bir deyişle mars depremlerini tespit etmek için Mars'a gönderilmişti ancak son derece hassas algılama aracı, geçen yıl Mars'ın yüzeyine çarpan bir göktaşını da yakaladı ve bunu aşağıdaki videoda duyabilirsiniz.

Mars'a Çarpan Gök Taşı Üç Parçaya Ayrıldı

Nature Geoscience'da bu hafta yayınlanan yeni bir makale, 5 Eylül 2021'de gerçekleşen bu olay hakkında rapor veriyor. Aslında uzay kayası Mars'ın atmosferine çarptığında üç parçaya ayrıldığı için üç ayrı bölgesi vardı.

Verilere göre gök taşları Mars yüzeyine InSight'ın konumundan 53 ila 180 mil (85 ve 290 kilometre) arasında çarptı.

InSight'ın misyonunu denetleyen NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı, "bas sesleri tiz seslerden önce geldiğinde duyulan tuhaf bir atmosferik etki" nedeniyle çarpma anlarından birinin sesinin "bloop" gibi geldiğini söyledi.

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