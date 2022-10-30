Mars'a Çarpan Meteor Devasa Krater Oluşturdu

Yuvamızın aksine Mars, çok daha korumasız olması sebebiyle sürekli olarak meteor çarpmalarına maruz kalabiliyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan bir meteor çarpması, Güneş Sistemi'ndeki en büyük çarpışmalardan biri olarak kaydedildi.

Çarpma sonrasında oluşan sismik dalgalar, Mars yüzeyinde bulunan uzay araçları tarafından ölçüldü. Çarpma sonrasında devasa bir krater oluştuğu saptandı.

Şimdiye Kadar Kaydedilmiş En Büyük Meteor Çarpması

Güneş Sistemi'nin erken safhalarında birçok büyük meteor çarpması olduğu düşünülüyor. En ünlülerinden biri de yaklaşık olarak 65 milyon yıl önce Dünya'ya çarpan ve dinozorların çağını bitiren meteor olarak biliniyor. Fakat daha önce hiçbir zaman bu kadar büyüklükte bir krater açmış ve yeni çarpmış meteor tespit edilememişti.

NASA Insight aracı ile yapılan gözlemlerde 24 Aralık 2021 tarihinde 4 büyüklüğünde deprem saptandı. Araştırmacılar başlangıçta bunun doğal bir deprem olduğunu düşünse de geçtiğimiz günlerde sismik aktivitenin gizem perdesi aralandı.

Geçtiğimiz günlerde Mars'ı inceleyen araştırmacılar, devasa bir krater keşfetti. Bu devasa kraterin 24 Aralık 2021 yılında gerçekleşen meteor çarpmasında oluştuğu belirtiliyor. Tespit edilen kraterin Mars'taki krater oluşumları hakkında önemli bilgiler sağlayacağı düşünülüyor.