Mars Cinema Group ile Yapımcılar Arasında Kritik Toplantı

Sinema sektöründe önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta TBMM’de kabul edilerek yasalaşan sinema kanun teklifinin ardından, film yapımcıları ile Mars Cinema Group masaya oturuyor. İki taraf, ‘patlamış mısır kampanyalı bilet satışı’ konusunda orta yolu bulabilirse, havada kalan filmlerin gösterimi için bir takvim belirlenecek.

Türkiye’nin en büyük sinema zinciri Mars Cinema Group ile film yapımcıları, ‘kampanyalı bilet satışı’ sebebiyle karşı karşıya gelmişti. Sinema sektöründe büyük bir kaosa neden olan bu anlaşmazlık, büyük oranda izleyici ve hasılat kaybına yol açmıştı.

Son yedi yılın en düşük film ve izleyici sayısı 2019’da görülürken, yaşanan krizin de etkisiyle bu yılın ilk 10 gününde sadece üç yerli yapımı film vizyona girmişti.

Hatırlayacağınız üzere, Yılmaz Erdoğan’ın yeni filmi 'Organize İşler - Sazan Sarmalı' ve Cem Yılmaz’ın '2 Arada' ile 'Kaçamak'tan oluşan 'Karakomik Filmler' serisinin gösterim tarihi, yaşanan kriz nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Şahan Gökbakar ise 'Recep İvedik 6'nın dağıtımı için UIP ile anlaştığını duyurmuştu.

Masaya Oturuyorlar

Habertürk ’ten Mehmet Çalışkan’ın haberine göre, söz konusu anlaşmazlığın giderilmesi için yapımcılarla Mars Cinema Group arasında Çarşamba günü bir toplantı düzenlenecek.

Film yapımcıları, bilet paylarının artması ve kampanyalı bilet uygulamasında yeni sinema yasasının gereği olarak hasılatın şeffaf olarak görülmesi talebinde bulunacak.

İki taraf arasında anlaşma sağlandığı takdirde 'Organize İşler - Sazan Sarmalı' ve 'Karakomik Filmler' için bir vizyon takvimi belirlenecek; ancak taraflar uzlaşamadığı takdirde bu iki film diğer sinema salonlarında gösterime girecek.

Masadaki bir diğer önemli konu başlığı ise Mars Cinema Group'un yapımcılardan habersiz şekilde sattığı 7 milyon kampanyalı bilet olacak. Yapımcılar, söz konusu biletlerden elde edilen toplam gelirin dengeli bir şekilde paylaşılmasını talep edecek.