NASA, Mars Dağlarında Gezinen Curiosity'i Havadan Görüntüledi

Mars'taki Curiosity görüntüsü merak uyandırıyor. NASA, Mars'ın Mont Mercou bölgesini ölçeklendiren Curiosity gezgininin havadan görüntüsünü yakaladı. NASA'ya göre bu tepe, sülfat bakımından bir hayli zengin. İşte NASA tarafından yayınlanan son Mars fotoğrafı.

Arizona Üniversitesi'ndeki Ay ve Gezegen Laboratuvarı'na göre, NASA'nın Mars Keşif Gezgini (MRO), Gale Krateri'nin yakınlarında bir yer olan Mont Mercou'ya tırmanan Curiosity'yi yakaladı.

18 Nisan'da kaydedilen görüntü, mutfak masası kadar küçük nesneleri bile tespit edebilen "Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleme Bilimi Deney" (HiRISE) kullanan MRO tarafından yakalandı. HiRISE ekibinin açıklamasına göre, 270 km yükseklikte bile, araba büyüklüğündeki Curiosity gezgini görülüyordu.

Mars'taki Curiosity görüntüsü ne anlatıyor?

Curiosity, 2014'ten beri Gale Krateri'nin merkezi zirvesi olan 4,8 km yüksekliğindeki Sharp Dağı'na tırmanıyor. Misyonu, geçmiş mikrobiyal yaşam belirtileri için Kızıl Gezegen'i araştırmak üzerine kurulu. Curiosity, Mart ayı başlarında ise Mont Mercou'ya yaklaşmaya başladı.

Curiosity, Mars'taki ilk iki yılında, Gale Krateri'nin yaşama uygun kimyasal maddelerle dolu bir göl olduğunu doğruladı. O zamandan beri Curiosity; organik bileşenleri ortaya çıkardı, Mars atmosferinin metan seviyelerini tespit etti ve Mars'ın eskiden tuzlu göllere sahip olduğunu keşfetti.

NASA Jet Propulsion Laboratuvarı'ndan Curiosity'nin Proje Yardımcısı Abigail Fraeman açıklamasında, "İşte biz oraya (Mont Mercou) gidiyoruz" dedi. Curiosity'nin Mont Mercou keşfinden sonra, muhtemelen Mars'ın geçmişi hakkında daha fazla sır ortaya çıkacak.

Curiosity, şu anda Mars'ta aktif olan tek robot değil. NASA'nın InSight aracı, Kızıl Gezegen'in sismik ortamını Kasım 2018'den beri izliyor. Ajansın Perseverance keşif aracı ve minik Ingenuity helikopteri 18 Şubat'ta Mars yüzeyine indi.

Ingenuity şu anda altıncı Mars uçuşu için hazırlanıyor. Perseverance ise helikopterin ilk beş kalkışını desteklemeye ve belgelemeye yardım ettikten sonra, kendi numune toplama görevine yöneldi.

Perseverance, Kızıl Gezegen'de garip şekillere sahip kayalar bulmuştu. Mars yüzeyinde son 50.000 yıl içinde olduğu inanılan bir volkanik patlamanın izine rastlayan gezgin, Mars'taki yok olmuş yaşamı araştırıyor.

Tüm bunlara ek olarak 14 Mayıs'ta Mars düzlüğüne yeni bir araç daha indi. Çin'in araştırma sondası Zhurong gezgini, Mars'tan fotoğraf göndererek varlığını kanıtladı.