Mars, Dünya'dan Görülebilecek: NASA Duyurdu

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Mars Dünya'dan görülebilecek. Peki Mars Dünya'dan ne zaman görülebilecek? İşte detaylar.

Mars Dünya'dan Ne Zaman Görülebilecek?

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) yaptığı açıklamada kızıl gezegen Mars'ın ekim ayı boyunca Dünya'dan görülebileceği bilgisini verdi. Mars'ın Dünya'ya en yakın konuma geleceğini açıklayan NASA, geceleri Dünya'dan Mars'ın görülebileceğini söyledi.

Mars, ekim ayı boyunca gece görünür olacak ve her akşam gece yarısı civarında gökyüzünde en yüksek konuma yükselecek. Kızıl gezegen Mars'ın her akşam doğuda ve şafaktan önce batıda parlayacağı duyuruldu.

Mars'ın Dünya'ya en yakın yaklaşımını 6 Ekim'de gerçekleşeceği ve daha önce en son 2003 yılında bu kadar yakın bir mesafeye geldiği açıklandı. Gece mutlaka gökyüzüne bakmayı unutmayın! Son olarak Mars’ın Dünya’ya bir sonraki yakın konumu ancak 2035 yılında meydana geleceği söylendi.

Mars Ne Kadar Uzakta?

Güneş Sistemi'nin Güneş'ten itibaren dördüncü gezegeni olan Mars'ın Dünya ile arasındaki ortalama mesafenin 225 milyon km olduğu söyleniyor. Mars, Dünya hariç tutulursa, halen Güneş Sistemi’ndeki gezegenler içinde sıvı su ve yaşam içermesi en muhtemel gezegen olarak görülmekte. Mars'ın yakınlaşması her 15 ila 17 yılda bir gerçekleşmekte.

Güneş Sistemi içerisindeki onca gezegen arasında olan Mars, mevsim döngüsü olarak Dünya'ya en yakın gezegen olarak gösterilmekte. Her ne kadar bir Mars yılı, bir Dünya yılının neredeyse iki katı olsa da Dünya'da yaşadığımıza benzer mevsim geçişleri görülebiliyor.

Sizler Mars'ın Dünya'dan görülebilecek olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Gece gökyüzüne bakacak mısınız? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

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