Mars'ta Bu Zamana Kadarki En Büyük Depremlerden Biri Yaşandı

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen yeni Mars depremi, InSight tarafından geçen yıl Ağustos ayında tespit edilen depremin 4.2 büyüklük rekorunu geçti. Kaydedilen yeni depremin 5 büyüklüğünde olduğu açıklandı. NASA'nın "canavar deprem" olarak tanımladığı doğa olayının daha fazla incelenmesi, bilim insanlarının kesin yerini ve kaynağının doğasını belirlemesine yardımcı olacak. Ekibin en büyük umudu, bu depremin kızıl gezegenin iç kısmı hakkında daha fazla bilgi sunabilmesi yönünde.

NASA, bu güçlü Mars depremini geçtiğimiz gün InSight'ın Twitter hesabından bildirdi. NASA ekibi şu ifadeleri kullandı:

"Bunu hissettik! Mars'ın yumuşak gürültülerini üç yıldan fazla bir süre dinledikten sonra şimdiye kadarki en büyük Mars depremini hissettik. Şimdilik 5 büyüklüğünde gibi görünüyor. Ekibim daha fazlasını öğrenmek için verileri inceliyor. Bilim sabrı ödüllendirir!"

Felt that one‼️



After more than three years of listening to the soft rumbles of Mars, I just felt by far my biggest “marsquake” yet: looks like about magnitude 5. My team is studying the data to learn more. Science rewards patience!



More details: https://t.co/DKVy8tUrxU pic.twitter.com/bExr13Lkvw — NASA InSight (@NASAInSight) May 9, 2022

Mars, Dünya'da depremlere neden olan türden tektonik plakalara sahip değil. Bunun yerine Mars'taki depremlere volkanik aktiviteler neden oluyor. Bilim insanları Mars'ın sismik aktivitesini incelemekle ilgileniyor çünkü veriler kızıl gezegenin mantosu ve çekirdeğinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunabilir.

InSight Bugüne Dek 1313 Deprem Tespit Etti

Mars'ı üç yıldan uzun bir süredir izleyen InSight, 1.313'ten fazla deprem tespit etti. Son derece hassas sismometresi, rüzgarın sesini engellemeye ve onu soğuk gecelerden korumaya hizmet eden bir kubbenin altında çalışıyor.

NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı'nda InSight'ın baş araştırmacısı Bruce Banerdt, geçen haftaki önemli Mars depremiyle ilgili yaptığı açıklamada "Aralık 2018'den beri bu büyük olanı bekliyorduk. Bu sarsıntı kesinlikle gezegene daha önce görülmemiş bir manzara sağlayacak. Bilim insanları gelecek yıllarda Mars hakkında yeni şeyler öğrenmek için bu verileri analiz edecekler." dedi.

NASA ayrıca InSight'ın şu anda güneş panellerini kaplayan ve verimliliğin azalmasına yol açan Mars tozu ile ilgili sorunlar yaşadığını bildirdi. InSight, paneller boyunca robotik kolunu kullanarak tozu temizlemeye çalışabilir. Rüzgârlı koşullar da onu temizleyebilir ancak iniş aracı daha önce böyle bir durum yaşamıştı. Geçen yıl başka bir gezegende elektrikli ve kontrollü uçuş gerçekleştiren ilk uçak olan NASA'nın Ingenuity helikopteri için de aynı toz sorunu mevcut.