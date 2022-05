Mars'ta Bu Zamana Kadarki En Büyük Depremlerden Biri Yaşandı

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen yeni Mars depremi, InSight tarafından geçen yıl Ağustos ayında tespit edilen depremin 4.2 büyüklük rekorunu geçti. Kaydedilen yeni depremin 5 büyüklüğünde olduğu açıklandı. NASA'nın "canavar deprem" olarak tanımladığı doğa olayının daha fazla incelenmesi, bilim insanlarının kesin yerini ve kaynağının doğasını belirlemesine yardımcı olacak. Ekibin en büyük umudu, bu depremin kızıl gezegenin iç kısmı hakkında daha fazla bilgi sunabilmesi yönünde.

NASA, bu güçlü Mars depremini geçtiğimiz gün InSight'ın Twitter hesabından bildirdi. NASA ekibi şu ifadeleri kullandı:

Felt that one‼️



After more than three years of listening to the soft rumbles of Mars, I just felt by far my biggest “marsquake” yet: looks like about magnitude 5. My team is studying the data to learn more. Science rewards patience!



More details: https://t.co/DKVy8tUrxU pic.twitter.com/bExr13Lkvw