Mars'ta Yeni Gizemli Kayalar Keşfedildi

Mars'ın gizemli kayaları ve aktif volkanları merak uyandırıyor. Mars'tan gelen son habere göre, Kızıl Gezegen'de garip şekillere sahip kayalar bulundu. Ayrıca Mars yüzeyinde sadece son 50.000 yıl içinde yeni bir volkanik patlama olmuş olabilir. İşte Perseverance Rover'dan gelen yeni bilgiler.

NASA'nın Perseverance Rover'ı, Jezero Krateri'nde bazı olağan dışı kayalar keşfetti ve bunları iki donanımıyla inceliyor: kaya parçalayan SuperCam lazer ve WATSON ("Operasyon ve Mühendislik için Geniş Açılı Topografik Sensör) kamera.

Bu kayaların tortul mu yoksa volkanik mi olduğu şimdilik belirsiz. Volkanik kökenleri varsa bu, milyarlarca yıl önce göl ve nehir deltasına sahip olan kraterin tarihini anlamak isteyen uzmanlara yardımcı olacak. Kayaların tortul olduğu ortaya çıkarsa, eski Mars yaşamına dair ipuçları taşıyabilecek kum, silt ve kil maddelerini gösterebilir.

Bir başka Mars gelişmesinde ise bilim adamları, volkanik patlamalar keşfettiklerini söylediler. Bu da gezegenin hala volkanik olarak aktif olabileceğini ve çok uzun zamandır yaşamın olmadığını öne sürüyor.

Daha önce bilinen volkanik patlamaların çoğu 3 ila 4 milyar yıl öncesine dayanırken, bazı uzmanlar bunların 2,5 milyon yıl kadar yakın zamanda gerçekleşmiş olabileceğini düşünüyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde, sadece son 50.000 yıl içinde meydana gelen bir patlamanın kalıntıları bulunduğu için Mars yaşam simülasyonu tehlikeye girmiş durumda.

Mars'ın gizemli kayaları ve aktif volkanları merak uyandırıyor

Araştırmacılar, Kızıl Gezegen yörüngesindeki uydulardan toplanan verileri analiz ederek, Elysium Planitia adlı bölgede bulunan 8 mil genişliğinde volkanik birikintiye odaklandı. Gezegendeki diğer volkanik patlamalar, yüzey boyunca akan lavla sonuçlanırken, yeni keşfedilen volkanın oldukça yeni kaya ve küle sahip olduğu gözlemlendi.

Arizona Gezegen Bilimi Enstitüsü gezegen bilimcisi olan David Horvath açıklamasında, "Bu patlama, Mars atmosferine 10 kilometre kadar yüksek bir kül püskürtebilirdi" dedi. Önceki araştırmalara göre Mars'ın Cerberus Fossae bölgesinin derinliklerine doğru hareket eden bir magma olabilir.

Yeni keşfedilen patlama, Jezero Krateri'nin yakınında meydana geldiğinden dolayı uzmanlar dikkatli olunmasını tavsiye ediyor. Ancak son patlamadan kaynaklanan yüksek sıcaklık, potansiyel mikrobiyal yaşamın Mars'ta gelişmesine yardımcı olmuş olabilir, fakat henüz herhangi bir yaşam kanıtı bulunmadığını da hatırlatalım.