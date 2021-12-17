Mars'taki Gizli Su İlk Defa Keşfedildi

Mars'ta gizli su bulundu. ESA-Roscosmos ortak yapımı olan ExoMars Trace Gas Orbiter, Mars'ın devasa kanyon sistemi Valles Marineris'in kalbinde önemli miktarda su tespit etti.

Kim yeni bir Mars macerasına hazır? Sadece Mars'a giden mürettebatlı bir uzay aracını yakalamanız, oradaki büyük bir kanyonun yanına inmeniz ve gizli su arayışına girmeniz gerekiyor. ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) uzay aracı, kızıl gezegendeki Valles Marineris kanyon sisteminde önemli miktarda su olduğuna dair kanıt buldu.

TGO, Avrupa Uzay Ajansı ve Rus Uzay Ajansı Roscosmos tarafından yönlendirilmekte.

Orbiter, Mars toprağının üst tabakasındaki hidrojeni haritalayan bir alete sahip. Veriler, Valles Marineris'in merkezi bir bölgesi olan Candor Chaos'ta alışılmadık miktarda hidrojen olduğunu gösteriyor ve bu, o bölgedeki yüzeye yakın malzemenin %40'ının su olabileceğine bir işaret.

Mars'taki gizli su bulundu

Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nden Igor Mitrofanov açıklamasında, "TGO ile bu tozlu tabakanın bir metre altına bakabilir ve Mars yüzeyinin altında gerçekten neler olduğunu görebiliriz. Daha da önemlisi, daha önceki araçlarla tespit edilemeyen su zengini 'vahaları' bulabiliriz." dedi.

Valles Marineris'te bulunan su minerallerle bağlantılı olabilir, ancak araştırmacılar bunun buz şeklinde olma olasılığının daha yüksek olduğunu söylüyor. ESA, "Bu, suyu korumak için Valles Marineris'te bazı özel, henüz net olmayan koşullar karışımının bulunması gerektiğini veya bir şekilde yenilendiğini gösteriyor." dedi.

Bilim adamları, Mars'taki suyun hem tarihini hem de mevcut varlığını ortaya çıkarmak, gizli göllerin ne olabileceğini (veya sadece donmuş kil de olabilir) araştırmak ve gelecekteki insan kaşiflerin erişebileceği su buzu haritasını çıkarmak için çalışıyorlar. Yerel su kaynaklarını bulmak ve kullanmak, Mars'ı kolonileştirmenin anahtarı olacak.

Valles Marineris o kadar büyük ki, NASA bu bölgeyi "Mars'ın Büyük Kanyonu" olarak adlandırdı. Büyük Kanyon'un Mars versiyonu, 3.000 kilometre uzunluğa uzanıyor ve 8 kilometre derinliğe kadar iniyor.

NASA'ya göre Valles Marineris, güneş sistemindeki bilinen en büyük kanyon ve Dünya'da olsaydı New York'tan Kaliforniya'ya kadar uzanacaktı. Uzay turizmi kızıl gezegene ulaşırsa, kanyon sistemi bir gezi keyfi yaratacaktır. Denkleme bol miktarda su eklerseniz, insanlığın uzay yaşamına yeni bir amaç ekleyebilirsiniz.