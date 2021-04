NASA Açıkladı: Mars'taki Gökkuşağı Görüntüsü Gerçek Değil mi?

Mars'taki gökkuşağı ​görüntüsüne NASA'dan açıklama geldi. NASA yetkilileri, Perseverance tarafından kaydedilen fotoğrafa açıklık getirdi. Bu çizgiler gerçekten bir gökkuşağı mı yoksa başka bir şey mi?

Gökkuşağı, hemen hemen herkesin anlık olarak durmasını ve gökyüzüne bakmasını sağlayan ender şeylerden biridir. Bakması harika ve kısa sürede gittikleri için tadını çıkarmak, yapılacak doğru şeymiş gibi geliyor. NASA tarafından yayınlanan yakın tarihli bir Mars fotoğrafı ise Perseverance gezgininin gökkuşağının tadını çıkardığını gösteriyordu.

Gezginin tehlike önleme kamerası tarafından çekilen fotoğraf, Dünya'dakinden biraz daha az renkli, ancak gökkuşağına çok benzeyen bir şeyi gösteriyor. Ancak gökkuşağı oluşması için gezegenin atmosferinde önemli miktarda su olmasını gerekir. Mars'ta ise böyle bir durum olmadığı için görüntüdeki çizgilerin gökkuşağı olmadığı ifade edildi.

NASA fotoğrafı yayınladıktan sonra Mars'ta gökkuşağı oluşur mu sorusu pek çok kullanıcının aklını karıştırmayı başardı. Kesinlikle gökkuşağı gibi görünüyor ve Mars atmosferinde neyin eksik olduğunu bilmeyen (ya da ilk başta gökkuşağının nasıl oluştuğunu anlamayan) insanlar, tam olarak bunun ne olduğunu fark edememiş olabilir.

Many have asked: Is that a rainbow on Mars? No. Rainbows aren't possible here. Rainbows are created by light reflected off of round water droplets, but there isn't enough water here to condense, and it’s too cold for liquid water in the atmosphere. This arc is a lens flare. pic.twitter.com/mIoSSuilJW