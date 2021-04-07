NASA Açıkladı: Mars'taki Gökkuşağı Görüntüsü Gerçek Değil mi?

Mars'taki gökkuşağı ​görüntüsüne NASA'dan açıklama geldi. NASA yetkilileri, Perseverance tarafından kaydedilen fotoğrafa açıklık getirdi. Bu çizgiler gerçekten bir gökkuşağı mı yoksa başka bir şey mi?

Gökkuşağı, hemen hemen herkesin anlık olarak durmasını ve gökyüzüne bakmasını sağlayan ender şeylerden biridir. Bakması harika ve kısa sürede gittikleri için tadını çıkarmak, yapılacak doğru şeymiş gibi geliyor. NASA tarafından yayınlanan yakın tarihli bir Mars fotoğrafı ise Perseverance gezgininin gökkuşağının tadını çıkardığını gösteriyordu.

Gezginin tehlike önleme kamerası tarafından çekilen fotoğraf, Dünya'dakinden biraz daha az renkli, ancak gökkuşağına çok benzeyen bir şeyi gösteriyor. Ancak gökkuşağı oluşması için gezegenin atmosferinde önemli miktarda su olmasını gerekir. Mars'ta ise böyle bir durum olmadığı için görüntüdeki çizgilerin gökkuşağı olmadığı ifade edildi.

Mars'taki gökkuşağı ​görüntüsüne NASA'dan açıklama

NASA fotoğrafı yayınladıktan sonra Mars'ta gökkuşağı oluşur mu sorusu pek çok kullanıcının aklını karıştırmayı başardı. Kesinlikle gökkuşağı gibi görünüyor ve Mars atmosferinde neyin eksik olduğunu bilmeyen (ya da ilk başta gökkuşağının nasıl oluştuğunu anlamayan) insanlar, tam olarak bunun ne olduğunu fark edememiş olabilir.

Many have asked: Is that a rainbow on Mars? No. Rainbows aren't possible here. Rainbows are created by light reflected off of round water droplets, but there isn't enough water here to condense, and it’s too cold for liquid water in the atmosphere. This arc is a lens flare. pic.twitter.com/mIoSSuilJW — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 6, 2021

NASA, Mars'ta gökkuşağı oluşmasının mümkün olmadığını ifade etti. NASA tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

Birçok (kişi) soruyor: Bu (görüntü) Mars'ta bir gökkuşağı mı? Hayır. Gökkuşakları burada mümkün değildir. Gökkuşakları, yuvarlak su damlacıklarından yansıyan ışık tarafından oluşturulur, ancak burada yoğunlaşmaya yetecek kadar su bulunmaz. Atmosferdeki sıvı, su (olması) için çok soğuk. Oluşan bu yay bir mercek parlamasını gösteriyor.

Gezegen atmosferinde gökkuşağı oluşması için Güneş'ten gelen ışığın, atmosferdeki su damlacıklarını doğru açıyla yakalaması gerekir. Bu beyaz ışık, yere doğru yönlendirilen çeşitli tonlara bölündüğünde ise gökkuşağı görüntüsü oluşabilir. Bu yüzden gökkuşağı görmek için doğru yerde olunmalıdır. Aynı durum Mars ışık şeridi için de geçerli.

İnsanlık en sonunda Kızıl Gezegen'e mürettebatlı geziler yaptığında, nihayet bu görüntülerde gördüklerimiz için somut bir açıklama alabiliriz, ancak o zamana kadar sadece NASA'nın açıklamalarıyla yetinmemiz gerekiyor.

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