İşte Daha Önce Görmediğiniz Bir Şey: Mars'ta Güneş Tutulması Yaşandı! (Video)

Güneş tutulması yaşanan tek gezegenin Dünya olmadığını biliyor muydunuz? Aslında, yıllar içinde Mars'ın çeşitli uyduları, Kızıl Gezegen ile Güneş arasına girerek Güneş tutulmasına sebep oldu. Daha önce kayda alınamayan bu muhteşem doğa olayı, Mars'ın yüzeyinde gezen Curiosity ve Perseverance araçları tarafından kaydedildi.

Son günlerde Mars yüzeyinde araştımalar yapan iki robot, bu sefer gözlerini kızıl toprağa değil göğe dikti. Bu gözlemleri sırasında Mars'ta yaşanan Güneş tutulmasının eşsiz görüntülerini kaydetme şansına eriştiler.

İşte Mars'ta Yaşanan Güneş Tutulması

Dünya'nın aksine Mars'ın iki adet uydusu bulunuyor. Kızıl Gezegen, bu iki uydunun herhangi biri sebebiyle Güneş tutulması yaşayabiliyor. Ancak Phobos ve Deimos isimli bu iki uydu, bizim Ay'ımıza göre çok daha küçük olduğu için Dünya'da yaşanan Güneş tutulmalarından çok daha farklı bir görüntü oluşuyor.

Yukarıda yer alan ilk görüntü, 2021 yılından beri görevine devam eden Perseverance uzay aracı tarafından kaydedildi. Bundan yaklaşık 10 yıl önce ise Kızıl Gezegen'deki diğer kardeşi olan Curiosity, Phobos'un ilk defa Güneş önünden geçişini kaydetme şansına erişmişti.

İki görüntüde de rahatlıkla gözlenebilen uydu geçişi, Mars'ın uydularının bizimkine hiç mi hiç benzemediği gerçeğini gözler önüne seriyor. Ay gibi yuvarlak olmayan Phobos, Güneş'i kapatmak bir yana üzerinde küçük bir gölge gibi kalıyor. Gezegenimiz etrafında dönen uydumuzla Phobos'u boyut anlamında karşılaştırdığımızda bu görüntü çok daha makul hale geliyor. Çünkü Ay, Phobos'tan 160 kat daha büyük. 22 kilometre çapındaki Phobos'un avantajı ise Ay'a göre yörüngesinde döndüğü Mars'a çok daha yakın olması. Yalnızca 6 bin kilometrelik bir çapta dönüşünü gerçekleştiren Phobos, bu yakınlığı sayesinde Güneş üzerinde bir gölge bırakabiliyor. Fakat eğer Ay kadar uzak olsaydı, devasa yıldızımız üzerinde bir toz zerresi kadar bile gölge bırakamazdı.

Curiosity'nin Güneş Tutulması Kaydı!