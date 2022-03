Mars Helikopteri Ingenuity 21. Uçuşunu Gerçekleştirdi

Mars helikopteri Ingenuity, tüm beklentilerin ötesinde performans göstermeye devam ediyor. Kısa süre önce 21. uçuşunu tamamlayan minik NASA helikopteri, başlangıçta sadece beş uçuş için tasarlanmıştı.

Tüm bunların sevindirici yanı, NASA'nın bu minik helikopteri toz fırtınalarını yaşadı, mevsimsel değişiklikleri ele aldı ve kızıl gezegeni havadan gözlemlemeye ve keşfetmeye devam ediyor. NASA, helikopterin dün yani 11 Mart Cuma günü son uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu. Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada "#MarsHelikopteri durdurulamıyor! Ingenuity, Kızıl Gezegen'deki 21. uçuşunu başarıyla tamamladı. Minik helikopterimiz saniyede 3,85 metre hızla 370 metre yol aldı ve 129,2 saniye havada kaldı." ifadelerine yer verildi.

