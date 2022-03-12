Mars Helikopteri Ingenuity 21. Uçuşunu Gerçekleştirdi

Mars helikopteri Ingenuity, tüm beklentilerin ötesinde performans göstermeye devam ediyor. Kısa süre önce 21. uçuşunu tamamlayan minik NASA helikopteri, başlangıçta sadece beş uçuş için tasarlanmıştı.

Tüm bunların sevindirici yanı, NASA'nın bu minik helikopteri toz fırtınalarını yaşadı, mevsimsel değişiklikleri ele aldı ve kızıl gezegeni havadan gözlemlemeye ve keşfetmeye devam ediyor. NASA, helikopterin dün yani 11 Mart Cuma günü son uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu. Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada "#MarsHelikopteri durdurulamıyor! Ingenuity, Kızıl Gezegen'deki 21. uçuşunu başarıyla tamamladı. Minik helikopterimiz saniyede 3,85 metre hızla 370 metre yol aldı ve 129,2 saniye havada kaldı." ifadelerine yer verildi.

#MarsHelicopter can’t be stopped! Ingenuity successfully completed its 21st flight on the Red Planet. The small rotorcraft traveled 370 meters at a speed of 3.85 meters per second and stayed aloft for 129.2 seconds. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/rNMaodihxa — NASA JPL (@NASAJPL) March 11, 2022

Ingenuity ve Perseverance'in Sonraki Görevi

Ingenuity şu anda Perseverance'a ulaşmak adına bir dizi uçuş gerçekleştiriyor. Bu minik helikopter, son birkaç ay içinde Jezero kraterinin yakın bölgelerini keşfetmek için Perseverance'den fazlasıyla uzaklaşmıştı ancak şu anda birlikte Jezero deltasına doğru ilerleyebilmeleri adına geri dönüş yolunda. Tabii Jezero'nun öneminden de bahsetmeden geçmemek gerek. Eski bir nehir deltasının bulunduğu yer olan Jezero, bu bağlamda keşfedilmesi özellikle önemli ve heyecan verici bir yer. Bunun en büyük nedeni, milyonlarca yıl önce yaşamın oluşumu için ideal koşullar olan ılık, sığ suya sahip olması. Mars'ta eğer yaşam varsa o yer bunun kanıtını aramak için en mükemmel konum.