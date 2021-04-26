Mars Helikopteri Ingenuity'nin Yeni Başarısı (Video)

NASA'nın Mars helikopteri Ingenuity, ilk test uçuşunu geçtiğimiz günlerde başarılı bir şekilde tamamladı. Başka bir gezegende uçurulan uzay aracı ile kaydedilen başarı dünyanın dört bir yanında alkışların yükselmesine neden olurken uzay aracının bir sonraki testinde altına imza attığı başarı öncekinden daha çok göz aldı.

Ingenuity test uçuşunda havalanırken gezegenin yüzeyinden yaklaşık 3 metre kadar yükselerek yeni bir tarih yazdı. Uzay aracının kalkıştan inişe kadar geçen süre neredeyse 40 saniye sürdü. Ingenuity'nin başarısı dünyanın dört bir yanında ses getirdi çünkü daha önce hiçbir uzay aracı başka bir gezegende kontrollü ve başarılı bir uçuş gerçekleştirememişti.

Mars Helikopteri Ingenuity Durdurulamıyor

Perşembe günü gerçekleştirilen uçuşta ise Ingenuity'nin başarılarına bir yenisi daha eklendi. Helikopter uçuşta 5 metre havalanarak ilk kez yana doğru hareket etti. Pazar günü yani dün gerçekleştirilen uçuş testi ile Ingenuity en cesur gezilerinden birini yaptı. NASA, helikopterin pazar günü saat 11.31'de büyük bir başarının altına imza atıldığı uçuşun gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ingenuity önceki uçuşlarla aynı yüksekliğe havalandı ve saniyede 2 metre hıza ulaştı. Saatte yaklaşık 8 kilometre hıza ulaşan uzay aracı daha sonra 50 metre kuzeye doğru gitti. Bu bir futbol sahasının neredeyse yarısına denk geliyor.

Programın yöneticisi David Lavery yayımlamış olduğu bir basın bülteninde dünkü uçuşun planlanan bir uçuş olduğunu ve çok şaşırtıcı olmadığını belirtti. Uçuş toplamda 80 saniye sürdü. Ingenuity'nin baş pilotu Håvard Grip, Ingenuity'nin gerçekleştirdiği uçuşa değindiği açıklamasında Mars'taki üçüncü test uçuşunun Ingenuity'nin gökyüzündeki özgürlüğü deneyimlemeye başlamasına yardımcı olacak büyük bir adım olduğunu söyledi.

Ingenuity diğer gezegenlerde keşif yapmanın mümkün olduğunu kanıtlamış olsa da uzay aracının görevi henüz bitmiş değil. NASA şimdi de gelecekteki uzay görevleri için mümkün olabildiğince çok uçuş verisi elde etmek istiyor.

Önümüzdeki iki hafta boyunca en fazla iki uçuşla sınırlı olmak üzere Ingenuity'nin gidebildiği kadar hızlı bir şekilde gitmesi amaçlanıyor. Yeni uzay aracının sınırlarının zorlanacağı bu deneyde NASA'nın helikopterin sınırlarının gerçekten ne olduğunu öğrenmek isteniyor.