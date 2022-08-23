NASA'nın Mars Helikopteri Ingenuity Yeniden Görevlerine Başlıyor

Ingenuity Mars Helikopteri'nden son haber aldığımızda, Mars'ın kış ve çamur mevsimi öncesinde hızlı bir şekilde yere indirilmişti ancak şimdi, uzay aracı üzerinde çalışan NASA ekibi, bu hafta gerçekleşebilecek bir sonraki uçuşuna hazırlanıyor.

Ingenuity'nin 30. uçuşu, Mars'ın fırtınalarının ardından uzay aracının sistem sağlığını test etmek için kısa bir atlama olacak. Ayrıca NASA'nın Mars Pattern Return Marketing kampanyasına yardımcı olmak için önemli bilgiler edinecek ve şüphesiz o son uçuş nedeniyle fotovoltaik paneline yerleşen çamuru temizleyecek.

Ingenuity 30. Uçuşuna Hazırlanıyor

Bir önceki 29. uçuş 11 Haziran'da gerçekleşmişti. Bununla birlikte şu anda Ingenuity, Jezero Krateri içinde ve orada tek bir günde sıcaklıklar -86 santigrat dereceye kadar düşüyor. Kış mevsimi ayrıca fotovoltaik paneller tarafından elde edilen fotovoltaik canlılık miktarının, pillerin maliyetini karşılamak için gerekenin altında kaldığı anlamına geliyor ancak panel, NASA'nın 30. uçuş ile planladığı gibi, hızlı atlama potansiyeli yapmak için gerekli gücü elde ediyor.

30. uçuş kısa zaman içerisinde gerçekleşecek. Mars saatiyle öğleden sonra gerçekleştirilmesi planlanıyor ve bu, Ingenuity'nin pillerinin potansiyel olarak gerekli gücü barındırabilecek zamana sahip olması içindir. Uçuş boyunca helikopter maksimum 5 metre irtifaya tırmanacak, yaklaşık 2 metre yana doğru hareket ettikten sonra iniş yapacak. Bu süreçte tam 33 saniye boyunca havada olacak.

NASA, Ingenuity'nin uçuş yolunu nehir deltası yönünde ilerletmeyi planlıyor. Her gün geri kazanılabilir pil maliyeti artacağından, muhtemelen bir noktada daha uzun uçuşlara başlayacak bir konumda olacak.