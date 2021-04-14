Mars Helikopteri Ingenuity'nin Uçuş Testi Ertelendi

NASA'nın Mars helikopteri Ingenuity'nin uçuş testinin yapılacağı tarih ertelendi. Peki, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi neden helikopterin test uçuşunun ertelenmesine karar verdi? Test uçuşunun yapılacağı tarihin ertelenmesine ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

NASA'nın Mars Helikopteri Test Uçuşunu Geç Yapacak

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi tarafından paylaşılan yeni bilgilere göre ilk test uçuşunun tarihi ertelendi. Mars helikopteri Ingenuity'nin arkasındaki ekip, uzay aracının test uçuşunun planlanandan daha geç bir tarihte gerçekleştirileceğini belirtti. Bunun nedeni, Ungenuity'nin yazılımında bir sorun ortaya çıkması oldu. Uzay aracı ile ilgilenen ekip, aracın sorunsuz bir şekilde testi tamamlayabilmesi için sorunları ortadan kaldırana kadar testin de ertelenmesi gerektiğine karar verdi.

Ingenuity İlk Gecesini Yalnız Atlatmıştı

NASA'nın Ingenuity isimli 4 kiloluk yeni uzay aracı geçtiğimiz haftalarda Perseverance'ten ayrılmasından sonra Kızıl Gezegen'in dondurucu soğukluğunda tek başına ilk gecesini tamamlamıştı. Uzay aracı, dondurucu soğuk karşısındaki dayanıklığı ile NASA'nın çabalarının karşılığını vermişti.

Ingenuity'nin ilk test uçuşunun herhangi bir aksaklık olmaması halinde erkenden yapılması planlanıyordu. Her şey yolunda gittiğinde helikopter her seferinde biraz daha yükselmek ve ileriye gitmek gibi çeşitli zorlukları kademe kademe aşarak test uçuşunu başarılı bir şekilde tamamlayacaktı. Bu görevin tamamlanması, NASA'nın açıklamasına göre 30 günlük bir süre gerektiriyordu.

Perseverance'nin taşıdığı Ingenuity'yi Mars'ın yüzeyine bıraktıktan sonra geri çekilmişti ve onu uzaktan izlemeye başlamıştı. Ingenuity'nin Mars'ın yüzeyine basmasına yardımcı olan Perseverance, aracın hemen yakınlarında yer alarak görüntüleri kayıt altına alacaktı. Bu görüntü, NASA'nın önemli veriler toplamasına yardımcı olacaktı.

Projenin yöneticisi MiMi Aung, bir basın açıklamasında Ingenuity'nin Mars'ın yüzeyinde ilk kez tek başına kaldığını söylemişti. Aracın yalıtma ve ısıtıcısının iyi durumda olduğunu ve bataryanın yeterli enerjisinin bulunduğunu belirten Aung, bunun projenin arkasındaki ekip için büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etmişti. Ingenuity'yi test uçuşna hazırlamaya devam edecekleri için de heyecanlı olduklarını belirtmişti.

NASA'nın Ingenuity'yi geliştirmek için 85 milyon dolar harcadığı biliniyor. Araç, Kızıl Gezegen'in dondurucu soğuğunda hayatta kalabileceğini göstererek ne kadar sağlam olduğunu kanıtlamıştı fakat son paylaşılan bilgiler, aracın uçuş testine geçmesi için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu gösteriyor.